周玉蔻稱陳時中選北市最優秀 點名換「他」掌指揮中心

兼任民進黨主席的總統蔡英文，9日出席民進黨中常會，談及需尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」。資深媒體人周玉蔻今在廣播節目上表示，自己昨晚很認真幫民進黨想，部長陳時中某個時間點可以功成身退，去選台北市長，之後成立台灣模式指揮中心，由不選市長的副總統陳建仁來做，「不覺得我很聰明嗎？民進黨要付我諮詢顧問費吧？」

周玉蔻今訪問衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台大兒童醫院主治醫師李秉穎，在節目中談到蔡總統發表「台灣模式」，需兼顧經濟與防疫。周玉蔻似乎很有見解，滔滔不絕地在專家旁發表高見，像是「總統提出這個方向，應該是有公衛專家跟他說的吧，陳建仁副總統應該另組專家團隊吧！」

周玉寇還說，昨天聽到總統要走台灣模式，「我還天兵幫民進黨想說，如果陳時中要選台北市長，某個時間點就可以功成身退，成立台灣模式指揮中心，由不選市長的來做，那就是陳建仁嘛，不覺得我很聰明嗎？」一旁的李秉穎未多作回應。

陳時中日前接受媒體訪問時，被問及是否參選，他比喻「我要事情都做完了，才會到火車站，如果火車已經開了，那我們就祝福他。」周玉蔻說，她認為陳時中來選台北市長是最優秀的，但不能讓火車走，要有個人來接指揮中心，「不覺得民進黨要付我諮詢顧問費嗎？」講到激動處時，周玉蔻哀怨說「我還被人家罵綠營、綠蛆」。

周玉寇說，指揮中心要把疫情防護翻新一頁，走另外一個精神；另外領導氛圍，陳時中階段性任務結束，不必扭扭捏捏說，沒完成防疫不能選市長，「他很優秀他要選市長，還有另外一個優秀團隊可以接指揮中心，那叫做陳建仁」。