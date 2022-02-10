快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

索馬利蘭外長訪台 吳釗燮：續支持索國的民主建構工程

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（右三）與索馬利蘭外長訪團合影。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右三）與索馬利蘭外長訪團合影。圖／外交部提供

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩率團訪台，外交部吳釗燮表示，台灣將持續支持索國的民主建構工程；瑞格薩則說，索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。

外交部長吳釗燮9日會晤瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）訪問團全體成員，並設宴款待。

吳釗燮指出，瑞格薩率團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。

吳釗燮表示，世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭，因此台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫；吳釗燮也鼓勵兩國進一步開展經貿交流及人員能力建構等互動。

瑞格薩感謝我國政府及民間非政府組織持續於疫情期間給予索國各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權的普世價值。

外交部指出，我國與索馬利蘭自前年完成互設官方代表機構以來，雙方關係發展日益緊密，已陸續推動農業、資通訊及公衛相關計畫，彰顯嘉惠民生的「台灣模式」合作精神。

吳釗燮 索馬利蘭 外交部

延伸閱讀

吳釗燮與瓜地馬拉外長通話 重申台瓜友好邦誼 

吳釗燮：中國意圖爭取全球主導地位 民主國家不會容忍

吳釗燮：人權受陸侵犯「我們不會保持沉默」

傳立陶宛要台灣代表處改名？吳釗燮：不實訊息

相關新聞

30年來任期最長的人事長 施能傑今卸任返政大任教

行政院發言人羅秉成今上午在行政院會後記者會表示，人事長施能傑因職涯規畫請辭將重返政治大學任教，今日是他最後一次參加行政院...

影／角逐台南市長 謝龍介宣布參加國民黨提名機制

國民黨中常會昨天通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，國民黨台南市議員謝龍介今天在議會新春團拜後正式...

陸暫停進口立陶宛牛肉 外交部嚴正譴責政治霸凌

中國大陸不滿立陶宛與台灣增進關係，持續以政治、經濟等手段向立陶宛施壓，9日宣布暫停立陶宛牛肉進口；我外交部嚴正譴責中方持...

民進黨新北各區席次提名出爐 蘇英系提婦保黃琳免初選

2022地方選戰逐步逼近，民進黨中央昨日召開選對會工作小組，議員初選時程預計在4月6日至5月31日全民調。六都中僅新北黨...

蔡總統：將成立數位發展部 延續台灣科技優勢

總統蔡英文上午接見110年資訊月傑出資訊人才獎得主。蔡總統表示，資訊月活動是呈現台灣整體資通訊產業成果的重要平台，政府今...

討論台鐵改革 蘇貞昌下午與太魯閣號事故家屬會面

台鐵去年4月2日的太魯閣號事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌今天下午將接見事故家屬，討論台鐵關鍵改革等議題；這場會面並未公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。