郝龍斌：一對一選舉民眾黨成事不足 拉國民黨下來有餘

台北市前市長郝龍斌上午接受廣播節目「春秋萬事」專訪，談到2022藍白合，郝龍斌強調，目前以一對一選舉來看，民眾黨成事是不足的，但要把國民黨扯下來是有餘的。這樣對在野力量擴大是有幫助還是損害，這是民眾黨要思考的。

郝龍斌表示，柯文哲2014當選台北市長就是「白綠合」，國民黨當時是執政黨，在野要發揮坐大就是結合所有在野力量來監督執政黨。不僅是國民黨想合作，台灣民眾黨也強調能談就談，要戰就戰；但他始終相信國民黨要「能戰才能合」，也就是自己夠強，才能讓雙方利益達到最大。

郝龍斌坦言，要怎樣照顧到兩個黨的利益很難，例如市議員的選舉，如果提名過程無法適當協調就搶同一塊餅，席次就會互相來擠壓，所以要談當然不容易，但國民黨的心態就是要先強化自己，自己要先團結。例如台北市，能談，國民黨立委蔣萬安當選的機率可以確保，但不能談，自己就要有勝的把握，從候選人的角度來看，不能寄望談成功，而是要全力來備戰，爭取勝選。

對於民眾黨立委蔡壁如日前酸，國民黨這麼弱怎麼合？郝龍斌說，現在有些地方是比較弱，但國民黨在台北市，民眾黨絕對比國民黨弱很多。

日前國民黨立委陳玉珍提起新竹、台北藍白合，勸台北市副市長黃珊珊去選新竹。郝龍斌認為，這是不實際的，因為黃是台北市副市長，空降到新竹能替民眾黨爭取多少席次有無勝選把握？這很有問題，要談就整體來談，不是特定人選來談，做不到讓兩個黨的勝選極大化，就不用來談了。

主持人王淺秋詢問有和朱立倫討論過藍白合？郝龍斌說，沒跟朱討論過，但朱也講過有可能願意來談。國民黨和民眾黨心態一樣，能談就談、該戰就戰，否則就兄弟登山各自努力。

對於國民黨中常會昨天通過的提名特別辦法，王淺秋詢問郝龍斌，國民黨的提名辦法全部都要用協調，以現任為優先。郝龍斌說，許多政黨都是以現任優先，但如果有非常強的挑戰者，不接受現任優先，黨中央要積極來協調，否則有分裂就會被拉下來，要怎麼團結挑戰者這是黨中央該做的事情，如果不行就要找到大家能接受的初選方式。

對於如何看高雄、桃園？郝龍斌表示，桃園提名適當人選有機會勝選，甚至機會還滿大的，如果就在地的議長和現任立委或是外傳的台北市議員羅智強來選，這幾個都是不錯的人選。但要有公平的機制來協調候選人也是關鍵。

王淺秋追問，對於朱立倫喊出16+樂觀嗎？郝龍斌未正面回答，但他認為，基隆、桃園、台北市有機會勝選的，問題是要提出真正孚眾望、接地氣的人選，以及國民黨能不能團結一致打選戰。好好做，從地方包圍中央，是國民黨則無龐大的責任。

此外，對於公投結果的影響，郝龍斌坦言，國民黨的確有非常多檢討的空間，投票率低、不要藍綠對決、沒有積極宣導、沒有團結一致推公投。相信國民黨已經記取教訓，2022往勝選邁進。