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修憲面面觀系列3之1／各黨修憲無共識 學者批假議題

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
學者認為，此次修憲議題分散，加上碰到選舉，很難有突破性進展。（台灣醒報資料照）
學者認為，此次修憲議題分散，加上碰到選舉，很難有突破性進展。（台灣醒報資料照）

修憲一定要在野黨參與，希望民進黨能儘速啟動朝野協商！」針對修憲議題，師大政研所教授曲兆祥認為，目前修憲只有18歲公民權一項各黨有共識，兩黨都是以修憲為名獲取政治利益；東華大學教授施正鋒甚至直言，民進黨這次修憲就是為了討好年輕人。彰師大教授劉兆隆認為，這次修憲無論結果為何，都值得民眾好好反思。

國民黨逃避修憲？

總統蔡英文在去年的國慶講話下達了修憲的指令，立法院便在第10屆第4會期成立修憲委員會，隨著第5會期在7日展開，朝野各黨均開始討論修憲計畫。民進黨團立院總召柯建銘曾針對上會期國民黨並未出席修憲委員會，盼國民黨不要再當修憲逃兵。但曾銘宗受訪時反駁稱，民進黨先違反程序正義選舉召委，而修憲是非常重視程序的，呼籲民進黨改正。

由於國民黨的修憲主張包括公民權下修至18歲、參選正副總統年齡下修至35歲、恢復閣揆同意權、考監委同意權提高、氣候權與動保權入憲等主張，而民進黨主張廢考監、國家人權委員會改設於總統府、降低修憲門檻，雙方僅對公民權有共識，想法差距極大。

修憲是政治議題

曾銘宗呼籲民進黨要展開朝野協商，讓各在野黨好好坐下來談，否則修憲在立院無法獲得共識，更難通過公民複決。曾銘宗說，修憲一定要採取共識決，不能以多數暴力強渡關山，民進黨若願意展現誠意，國民黨也願意參與朝野協商、完整表達意見。

對此，曲兆祥教授受訪時表示，修憲需要極高社會共識，目前各黨只對公民權下修比較有共識，其他議題都沒有共識，「政黨都沒有共識了，更何況民眾？」他認為無論執政或在野，各黨都將修憲作為政治工具，為了年底的選舉進行議題炒作、獲取政治利益，「沒有人真的想要修憲，」他直言。

修憲成選舉工具

他批評民進黨「降低修憲門檻」的主張是為了政治利益，「如果修憲門檻設太低便形同虛設，以一般立法所需過半數即可，不必疊床架屋」，另外，國民黨說要恢復閣揆同意權，「那為何國民黨執政時期沒有恢復同意權？」他說，在各黨主張分散，加上年底要選舉的狀況下，他認為很難就18歲公民權以外的任何議題達成共識。

曲兆祥指出，台灣已經修過7次憲，光是在李登輝時期就修了4次，此次修憲議題分散，如果民眾沒有就各類議題達成高度共識的話，根本無法有效修憲。加上執政者也很難有動機更改台灣雙首長制中總統「有權無責」的狀況，因此他對於這次修憲並不看好。

「民進黨這次修憲根本只是要討好年輕人！」施正鋒教授也認為民進黨不是真心要修憲，因為如果修成可以討好年輕人，沒有修成也能將過錯推給國民黨。他認為這次修憲無論是未來採取何種體制、中央與地方的關係等議題都沒有通盤檢討，「不算是真的修憲。」

修憲須長遠思考

劉兆隆教授則表示，這次修憲無論結果為何，都必須思考3個問題：(1)修憲門檻是否太高，以美國來說，至少經過53年才會產生一次憲法修正案，而台灣民主化40年來就歷經7次修憲，其中的取捨值得民眾深思。(2)18歲公民權也不見得有共識，因為國民黨很清楚這個案子通過對自己沒有好處，但不方便公開反對，這可能會影響未來修憲的協商。

他也說，要廢考監回歸三權憲法，或是要走向總統制、內閣制也好，都需要長時間的公共討論，台灣過去幾次的修憲，只是為了解決問題，甚至是針對特定政治敵人，而非形成共識修憲。他建議政黨可將修憲主張列入黨綱，引發民眾認真思考台灣的未來該採取什麼樣的體制，進行有意義的修憲。


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