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修憲面面觀系列3之2／歷經7次修憲 政府體制各說各話

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
我國歷經7次修憲，各黨的政治人物對於我國憲政體制的運作長期以來都有不同意見。圖為前行政院長江宜樺。 聯合報系資料照
我國歷經7次修憲，各黨的政治人物對於我國憲政體制的運作長期以來都有不同意見。圖為前行政院長江宜樺。 聯合報系資料照

我國自1991年以來歷經7次修憲，包括總統直選、行政院長任命、單一選區相對多數決等重大決議，影響我國的政府運作。前行政院長江宜樺認為我國屬於總統權力過大的「超級總統制」，運作困難且憲政危機不小；但前民進黨主席許信良則認為，這套制度是最好的雙首長制。

7次修憲

我國自1991年以來歷經7次修憲，做出的重要修正包括改選萬年國代、廢止《動員戡亂時期臨時條款》（第1次）、總統任期固定、地方自治法制化（第2次）、總統直選（第3次）、取消立院閣揆同意權、國會被動解散、凍省（第4次），而第5次修憲因為擴大國代權力遭司法院宣告無效。

進入2000年後則有兩次修憲，包括單一國會（第6次）與立委席次減半、降低修憲門檻、正副總統彈劾（第7次）等重大變動，讓台灣的憲政體制一路走到今天。

內閣制課責明確

在2017年舉行的「總統直選與民主台灣」研討會中，前總統陳水扁曾指出，台灣經過 6 次總統大選引發台灣內部的分裂與動亂，更暴露台灣總統有權無責的傾向，台灣的制度並非如美國「總統制」也不似英國「內閣制」、非常尷尬。他指出，「現行憲法的閣揆雖為最高行政首長，實際上卻只是民選總統的行政幕僚長或執行長。」

陳水扁說，民主政治是政黨政治、責任政治，但目前總統有權卻不必向國會負責。他認為，「內閣制的憲政體制或許是比較好的制度，由國會多數黨組閣，黨魁就是閣揆，權責相符。」與他持相同看法的不在少數。

前行政院長江宜樺亦指出，台灣的憲政體制屬於總統權力過大的「超級總統制」，運作困難且憲政危機不小。他提醒，若要修憲改為內閣制，又保留總統直選，將會是憲政災難；如果民眾在意總統直選，乾脆改為總統制；如果民眾認為內閣制比較好，放棄總統直選改成內閣制他也贊成，「但一定要想清楚怎麼走。」

不過，前民進黨主席許信良身為第4次修憲的重要參與者，他認為，台灣現有的制度就像法國的雙首長制，民眾直選總統領導國家、總統任命內閣但不直接干涉，是最好的制度安排。

他也舉陳水扁時期的國會為例，雖然國民黨加上親民黨的泛藍聯盟執政佔多數，但卻不敢輕易倒閣，讓陳水扁可以恣意任命民進黨籍的行政院長，這反而代表國民黨在立法院沒有「實質多數」，因為泛藍不敢以倒閣向陳水扁施壓。許信良也擔心，如果黑金盛行的國會掌握閣揆同意權，將會出現「黑道治國」的現象。


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修憲 內閣 江宜樺

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