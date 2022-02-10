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行腳有跨黨派支持 羅智強看藍營未來關鍵字是「無」

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨台北市議員羅智強行腳400公里為四大公投謝票，今邁入第3天。記者翁唯真／攝影
國民黨台北市議員羅智強行腳400公里為四大公投謝票，今邁入第3天。記者翁唯真／攝影

國民黨台北市議員羅智強行腳400公里為四大公投謝票，他表示，此為感謝、傾聽學習及個人沉澱之旅，今天行腳邁入第3天，上午7時至桃園內壢火車站旁莊敬廣場與國民黨立委、市議員及民眾黨成員，一同唱國歌，他指出，國民黨中常會通過111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，有將「無」體現出來。

羅智強表示，今沒有召集人，感謝看到國民黨立委魯明哲、呂玉玲、桃園在地市議員及民眾黨、無黨籍的朋友一同齊聚，雖然大家對於公投的直覺是一個挫敗，但他不這麼認為，在野黨是制衡的責任，是一條沒有盡頭的路，大家不應該因為一次的公投、選舉的得失就灰心喪志，要證明自己，站出來走出去，把理念說出來是400公里行腳最大的意義。

羅智強提到，這2天在桃園從大雨走到放晴，有一個特別意思為風雨無阻，對於外界猜測和選舉是否有關連，他說，謝謝大家關心，走完這400公里到屏東後，若有想清楚計畫會再告訴大家，任何可能性及角色，選或不選都會一起來考慮。

對於國民黨中常會通過111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，他說，昨天在桃市府前談到國民黨在看待未來選舉有一個關鍵字為「無」，不要把國民黨放在中心的位置上，現在台灣只有執政、在野之分，所有在野者都是共同的朋友、盟友，應該要去思考在不同選區，結合更多力量，今天是很好的象徵跟形式，因為是跨黨派，因此看到提名辦法的概略有將「無」的精神凸顯，他個人對於國民黨提名的建議是，可以從在野黨的中心來思考。

羅智強提到，走完這400公里到屏東後，若有想清楚選舉計畫會再告訴大家。記者翁唯真／攝影
羅智強提到，走完這400公里到屏東後，若有想清楚選舉計畫會再告訴大家。記者翁唯真／攝影

國民黨 桃園

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