民眾黨市議員提名人爆酒駕爭議 傳柯文哲要求勸退

台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議，傳出黨主席柯文哲在黨內會議中要求地方黨部勸退，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

民眾黨發言人張清俊指出，黨主席在今天中午會議提及酒駕事件，並酒駕與民眾黨清新形象完全不符，且違背民眾黨價值。已責成新北市、桃園市黨部發揮最大智慧，消除爭議。

民眾黨日前發表聲明指出，關於民眾黨市議員被提名人林致兵和陳品杰被爆出曾有酒駕歷史一事，在初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但這部分看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。

不過對於柯文哲是否要求黨部勸議員參選人退選。民眾黨並未否認。