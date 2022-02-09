快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨市議員提名人爆酒駕爭議 傳柯文哲要求勸退

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議，傳出黨主席柯文哲在黨內會議中要求地方黨部勸退，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

民眾黨發言人張清俊指出，黨主席在今天中午會議提及酒駕事件，並酒駕與民眾黨清新形象完全不符，且違背民眾黨價值。已責成新北市、桃園市黨部發揮最大智慧，消除爭議。

民眾黨日前發表聲明指出，關於民眾黨市議員被提名人林致兵和陳品杰被爆出曾有酒駕歷史一事，在初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但這部分看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。

不過對於柯文哲是否要求黨部勸議員參選人退選。民眾黨並未否認。

台灣民眾黨 酒駕 柯文哲

延伸閱讀

北市陪病要有明確指引 柯文哲：已請臨床小組重擬規則

微解封是為了228與候選人合體？柯文哲：想太多

不能全部眼光對付防疫 柯文哲：我和陳時中立場不一樣

22期疫苗預約下周開打 北市提供莫德納達19萬劑

相關新聞

參選台北市長要看到疫情的曙光 陳時中親曝曙光條件

2022年縣市首長選舉，衛福部部長陳時中是否參選台北市市長成為熱門話題。陳時中日前接受政論節目專訪表示，他沒有拒絕（參選...

【帛琉年夜飯／下】帛琉抗疫不再堅持清零 疫苗覆蓋率高是關鍵

友邦帛琉從防疫資優生到本土疫情大爆發，一切都發生在短短的半個月內，有症狀與無症狀的篩檢陽性率分別為50%、20%左右，顯見Omicron傳播力迅速，不過檢視帛琉這波疫情的爆發，雖然確診數多，但重症率少，新光醫院感染科主任黃建賢認為，這與帛琉疫苗施打普及率高有關連，目前帛琉完整接種2劑者已達96%以上，接種第3劑疫苗者也有6成以上。

陳適庸罹癌病逝 哈佛博士參政遭派系三振選國代失利

擁有美國哈佛大學法學博士學位的嘉義縣前縣長陳適庸，罹癌病逝，人生謝幕，1996年在他家鄉選第二選區國代失利，國代須具備法...

嘉義前縣長陳適庸罹癌病逝享壽74歲 生前交代後事低調

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日罹癌過逝，享壽74歲，遺體靈位在水上鄉嘉義市立殯儀館，陳過去當縣長的縣府前機要秘書蘇進發說...

民眾黨市議員提名人爆酒駕爭議 傳柯文哲要求勸退

台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議，傳出黨主席柯文哲在黨內會議中要求地方黨部勸退，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好...

倫敦大學包庇蔡論文？ 總統府強硬駁斥

論文門事件燒不完！英國倫敦大學近日發表聲明，承認總統蔡英文確實取得該校博士學位。但台大名譽教授賀德芬、媒體人彭文正依然認為，倫敦大學涉嫌包庇蔡英文。賀德芬針對失蹤的論文痛斥，「沒有論文能叫作學位嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。