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索馬利蘭外長來訪談建交？外交部：續深化台索友好合作

聯合報 / 記者張加／即時報導
蔡英文總統（右）今接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩。圖／總統府
蔡英文總統（右）今接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩。圖／總統府

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩率團訪台，我外交部大門升起索馬利蘭國旗與我國國旗並列，引起關注。政大國關中心兼任研究員嚴震生直說，「（台索）為何不建交呢？外長帶團應該是要談建交，不談建交很可惜。」

嚴震生指出，台灣應該第一個承認索馬利蘭，蔡政府邦交國「一路丟」，至少要有個建交，讓士氣稍微回升；他並說，台索建交不僅讓台灣多個邦交國，也可讓台灣在東北非有個據點。

不過，曾任駐史瓦帝尼大使，現為民眾黨國際事務委員會主委的趙麟表示，若能多個邦交國，當然好看，但也要審慎考量建交的配套措施，以及希望達到的目標為何；若能為台灣形象加分，當然可行，但若沒有加分怎麼辦？此事需審慎考量。

趙麟說，索馬利蘭向美國、歐洲等地積極交涉爭取外交承認，目前尚未獲具體成果；他認為，我方應再觀望一下，但並不表示消極對待，還是應積極與索馬利蘭從事經貿合作關係。

本報記者詢問外交部，索馬利蘭外長此次訪台是否與我討論建交？外交部發言人歐江安僅回應，瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）等人此次應邀來台訪問，雙方就醫衛、教育、海巡、農業、經貿、能礦等領域，以及其他雙方共同關切事項進行廣泛及深入的意見交換；雙方將持續深化台索友好合作，共同提升兩國人民福祉。

此外，對於美國駐宏國大使被提名人竇古（Laura F. Dogu）在國會聽證會中表達支持宏國與台灣維持長久的外交關係，我外交部表達誠摯感謝，我方樂願持續與美國等理念相近國家深化合作，共同促進友邦及區域的繁榮與發展。

歐江安說，我國與宏都拉斯建交超過80年，關係密切友好，副總統賴清德1月訪問宏國期間，受到宏國政府高規格禮遇與接待，並與宏國新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）兩度會晤與多次互動，雙方重申持續深化邦誼的高度意願，為台宏兩國未來合作奠定良好基礎。

索馬利蘭 外交部 美國

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