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倫敦大學包庇蔡論文？ 總統府強硬駁斥

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

論文門事件燒不完！英國倫敦大學近日發表聲明，承認總統蔡英文確實取得該校博士學位。但台大名譽教授賀德芬、媒體人彭文正依然認為，倫敦大學涉嫌包庇蔡英文。賀德芬針對失蹤的論文痛斥，「沒有論文能叫作學位嗎？」總統府發言人張惇涵則表示，「真的假不了」，期盼浪費社會資源的不實討論，可以適時停止。

英國倫敦大學近日在官網發表聲明，指總統蔡英文確實在1984年取得該校博士學位，並稱「至今仍不清楚蔡的論文副本是否存放大學圖書館，但不影響蔡的博士學位，博士學位正確頒予。」

倫敦大學自毀名譽

此聲明一出，延燒兩年的總統「論文們」事件再起，台大名譽教授賀德芬、媒體人彭文正等人於9日召開「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」記者會，彭文正於美國透過視訊的方式參與，並批評倫敦大學此舉危害學術正義。

賀德芬表示，如果蔡英文真的獲得倫敦大學的學位，倫敦大學不應該僅是在網站上發表一篇聲明而已，更怒斥「沒有論文能夠叫學位嗎？」、「是買來的、捐贈的還是榮譽的？」。她最後烙下狠話說，「百年名校要自己作賤，我們也擋不了你」。

北卡羅來納大學夏洛特分校經濟系副教授林環牆則說，倫敦大學踐踏學術、傷害正義。許多證據都指出，蔡英文長期都在「吹牛」，不論自傳、演講，都是以巫婆式語言蠱惑年輕人，博士生資格都沒通過。

總統府強硬駁斥

針對該記者會，張惇涵強勢回應，「真的假不了」。總統府及校方已多次證明蔡總統經過嚴謹程序，取得博士學位。無奈的是，當總統府提出蔡總統博士學位證書時，彭文正等人覺得證書不是真的；當LSE和倫敦大學多次證明蔡總統博士學位時，彭文正等人又覺得學校的說明也不是真的。

張惇涵強調，「事實勝於雄辯」。彭文正等人多年來無視校方、官方的完整證據，只憑個人的臆測或斷章取義，都無法推翻校方認證的蔡總統的博士學位。她重申，社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，而府方也期盼，浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。


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圖說：總統府9日表示，總統蔡英文博士學位已獲得認可，盼不實討論應適可而止。（台灣醒報資料庫）

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倫敦 蔡英文 總統府發言人

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