亞泥租用原住民保留地 行政院核定真相調查報告

爭議多時的亞泥礦場展延案，行政院昨日（8日）已核定真相調查報告，報告中有2點結論，一是資料顯示，尚無發現不法；二為行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習。最後部落與亞泥協商達成4項建議事項的共識。

為消弭長久以來亞泥公司於新城山礦場採礦的紛爭，蔡英文總統2017年12月28日「總統府原住民族歷史正義及轉型正義委員會」第4次會議，指示由部落代表、政府、亞泥公司三方組成真相調查專案小組。

行政院前院長賴清德核定成立「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組」，由政務委員林萬億擔任召集人，原民會主委夷將Icyang擔任副召集人，經濟部、亞泥公司代表、專家學者、部落代表6人，小組成員共計13人，由原民會擔任幕僚機關，委由國立東華大學進行調查等工作。

行政院表示，真相調查小組自2018年至2020年間召開共7次會議，完成真相調查報告2點結論。一是資料顯示，尚無發現不法；二是行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習。

另自2020年至2021年期間，林萬億主持，歷經共22次與部落及亞泥協商，最終達成4點建議事項之共識，包含政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」、主動踐行諮商同意程序。

行政院表示，真相調查報告公布後，附帶建議事項將由原民會、經濟部、花蓮縣政府、秀林鄉公所及亞泥公司等各權責機關賡續推動，以持續落實原住民族轉型正義的政策目標。