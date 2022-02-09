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【重磅快評】陳時中刀切豆腐能達成蔡英文的目標嗎？ 　

聯合報 / 主筆室
民進黨今天舉行新春首次中常會，黨主席蔡英文交付年度的四大目標，其中一項是尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
民進黨今天舉行新春首次中常會，黨主席蔡英文交付年度的四大目標，其中一項是尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國中小學周五開學在即，因疫情持續延燒，部分縣市料敵從嚴，桃園、雙北就訂出「一人染疫學校停課十四天」的標準；高雄則只規定班級停課。不過，疫情指揮官陳時中說，全校停課是稍微嚴格一點了，嚴格我們是不反對，但涉及受教權需要有配套；蔡總統今天才在民進黨中常會交付工作目標，其中一個就是要尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式，陳時中說地方標準太嚴格，又說他不反對，這種模稜兩可的態度，難道是蔡總統要的台灣模式？         

春節過後，學校開學又是一個重大的防疫挑戰，桃園、雙北有志一同，都採取最高標準，只要一人染疫，學校停課十四天；同樣處於疫情風暴之中的高雄市則採取比較寬鬆的標準，只要一班有一位師生確診，該班停課，一校若有二位以上師生確診，則該校停課，而停課期程為十四天，此際呈現南弛北緊的態勢。

疫情指揮官陳時中被問到桃園、雙北「一人染疫學校停課十四天」的高標準時，立馬使出刀切豆腐兩面光的伎倆，他不想開罪雙北及桃園市長，更想顧及高雄市的立場，直說目前指揮中心沒規定全校停課，而是規定確診的班級停課，「（全校停課）是稍微嚴格一點了，嚴格我們是不反對，但涉及受教權需要有配套」，指揮中心還要和教育部討論，但站在防疫的立場，成本能夠負擔情況下，他並不反對嚴格的管制措施。

陳時中話術一流，原本怎麼說都可能會得罪一方的問題，到了他的嘴裡竟然可以說出各方都不會有意見的答案；陳時中既認同了雙北及桃園市的嚴格標準，但也沒說反對高雄市的較寬鬆標準，反以指揮中心訂定的停課標準為陳其邁背書，最後再說會再和教育部討論，對於記者的問題，他說了半天等於沒說，這不是政治奇才，是什麼？

倒是新北市長侯友宜頭腦清楚，他抓住夠重點說明，新北市早就定好標準，只要一人染疫，全校學生都停止到校十四天，採取線上教學，停課不停學，這個做法從上次Delta病毒來襲時就已實施，沒有改變，面對Omicron病毒，也是採取同樣做法。

說白一點，新北等市雖採高標準防疫，但學生不到校不代表不上課，陳時中提學生受教權受影響，其實是假議題，在侯友宜重點說明之後，更顯出陳時中為高雄市護航的企圖。 

其實，陳時中不是不懂箇中眉角，他怎麼可能不知道學生不到校，還有遠距教學可以補救？ 只是防疫摻入太多政治考量，就容易被看破手腳，這倒也不是說陳其邁的標準有問題，而是指揮中心此時應要有明確的指引，而不是讓地方各行其是，也許雙北及桃園的標準真的是太嚴了一些，但指揮中心如果不反對嚴格一點，又怎能認同一樣是疫情熱點的高雄採寬鬆的標準應戰呢？

民進黨今天舉行新春首次中常會，黨主席蔡英文交付年度的四大目標，其中第二項就是尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式，陳時中應該是主責之人，但如果按他這種的作法，這項ＫＰＩ看來是很難達標了。

停課 陳時中

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