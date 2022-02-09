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高市議會3月17日開會 要求陳其邁報告如何因應核食解禁

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會議長曾麗燕（左）與副議長陸淑美（右）討論下會期重要事項。圖／高市議會提供
高市議會議長曾麗燕（左）與副議長陸淑美（右）討論下會期重要事項。圖／高市議會提供

高雄市議會第6次定期大會及第8、9次臨時會上月落幕，今天正副議長邀集各等團總召開程序委員會，決議3月17日起至5月25日舉行第3屆第7次定期大會，市政總質詢排在4月底至5月初，考量中央開放日本輻射食品有急迫性，開議即會要求市長陳其邁到議會進行因應作為的專案報告。

第22次程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美，國民黨總召童燕珍、民進黨總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強，以及議員李順進、劉德林等人參與。

市議會指出，程序委員會今天通過第7次定期大會議事日程表草案，3月17日開幕進行至5月25日，會期70天。重要議程包括市長施政報告與質詢、部門業務報告與質詢、市政總質詢及專案報告等內容。

專案報告包括因應中央開放日本輻射食品及萊豬等食安議題，以及市府發行高雄券等議題。

高市議會今天召開第22次程序委員會議，會中決議第7次定期大會在3月17日開始。圖／高市議會提供
高市議會今天召開第22次程序委員會議，會中決議第7次定期大會在3月17日開始。圖／高市議會提供

福島食品

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