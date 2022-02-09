開放日本福食解禁 陳時中：做好源頭管理不會失責

行政院昨開放日本核食進口，衛福部部長陳時中今中午參加「齊有此理」網路電視節目，針對日本核食進口。陳時中說，開放福食進口，會從源頭管理、邊境管制，以及後市場的查驗與吹哨者制度，每一項都會仔仔細細地把它做好，政府絕對不會失責。

此外，在開放福食方面，陳時中說，在行政院院長蘇貞昌帶領下，現在政府是「會做事的政府」，會做事的政府就是「做對的事情」，只要是對的事情，時機掌握好，就應該去做，「我相信，我們是做了一件對的事情」。台灣要走向世界，勢必與各國來往正常化，不可用一些不合程序，不合國際規範的方法進行限制。

「在正常化的過程中，政府絕對不會失責，從源頭管理、邊境管制，以及後市場的查驗與吹哨者制度。」陳時中說，每一項都會仔仔細細地把它做好。

至於，檢驗量能被外界質疑不足，陳時中說，現在一年檢驗量能約為6.1萬至7萬件，經驗會講話，近10年來共檢驗18萬件，平均一年檢驗1.8萬件，當福食進口解禁後，必須要有雙證且逐批檢驗，一年檢驗量能約增加8千件，總計2.6萬件，因此檢驗量能足夠。

為何於上次公投結束後，這時開放福食進口？陳時中說，因為準備完全、準備到位，這段時間已進行評估、調查及研究，相關資料也收集完全，確認日本在當地的管理也合乎規範，事實上也達到一定的安全，但為讓民眾更安全、更安心，再設立一些關卡，逐步來做。

至於有沒有做到位，陳時中說，需要在野黨及民眾的監督，但有信心接受這樣的挑戰。