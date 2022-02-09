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參選台北市長要看到疫情的曙光 陳時中親曝曙光條件

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
參選台北市長要看到疫情的曙光，陳時中親曝曙光條件。圖／指揮中心提供
參選台北市長要看到疫情的曙光，陳時中親曝曙光條件。圖／指揮中心提供

2022年縣市首長選舉，衛福部部長陳時中是否參選台北市市長成為熱門話題。陳時中日前接受政論節目專訪表示，他沒有拒絕（參選），只是現在這個時間點，要把份內最重要的防疫做好，必須看到隧道出口的曙光。陳今天進一步說，疫情的曙光就是，疫情控制是在政府常規的運作掌握下，且社會的經濟、生活正常化。

陳時中對參選的態度是，若防疫這件事沒做成功，什麼都不會去想，否則就是「吃碗內看碗外」。至於何時投入選戰？當看到隧道出口的曙光就會知道，說不定下一個彎就看到出口，也搞不好遙遙無期。

陳時中今中午參加網路電視節目「齊有此理」專訪，再次被問及是否要參選台北市市長，甚至有人說，陳時中回答要看到隧道的曙光，才會考慮參選，如此回答是實中帶虛、虛中帶實，至於何時會看到曙光？

陳時中說，看到光線就會知道，這光線不論是與病毒共存或清零，指揮中心現在是辛苦的、有制度的、有步驟的，希望疫情落入常規的掌控，因此曙光就是「疫情控制是在政府常規的運作掌握下，且社會的經濟、生活正常化」。

台灣封城指數低，這方面疫情是有控制住，但邊境還沒有開，可是其他國家已「染疫染過頭」，而陸續開放邊境，但世界各國是競爭型，如果是前兩年，台灣不開邊境關係不大，因為全世界都沒開放，但若全世界都在開放時，如果台灣沒有想出適當的方法開放，將會傷害經濟活動，因此考慮將先開放商務旅遊。

陳時中說，如果開放商務旅遊後，相當成功且疫情可以控制在一定的範圍，就有一點微光滲進來，因此是朝向邊境放鬆，促進經濟活動，掌控疫情，以及在人民可以忍耐的防疫方式下前進。

至於參選與否，陳時中說，現在防疫任務在身，必須要有交代及完成任務，才能去做。他說，有人問他，如果登記參選時間到了，疫情又還沒有看到曙光，「那他就不會選了」。因此參選或不參選，沒有壓線的時間點。

陳比喻，就像火車一樣，他不會坐在月台等著火車開，因為還有其他很多事要做，比如說是食安、疫情，他是要等到事情都做完了，才會去坐火車，如果火車已經開了，那就是祝福他。

疫情 陳時中

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