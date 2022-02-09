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勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

1確診者匡400人！柯文哲大喊玩不下去：用機率決定政策

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，1確診者就要匡列400多人，這樣玩不下去，他是實際執政者，跟衛福部長立場不同，認為未來走向應「用機率決定政策」。圖／截自柯文哲YouTube
台北市長柯文哲表示，1確診者就要匡列400多人，這樣玩不下去，他是實際執政者，跟衛福部長立場不同，認為未來走向應「用機率決定政策」。圖／截自柯文哲YouTube

新北市爆板橋一家四口染疫，北市衛生局今公布父親（案19353）及姊姊（案19355）在北市足跡，台北市長柯文哲表示，1個確診就匡400人，還不含疫調人數，認為「這樣玩不下去，我是實際執政的人，跟衛福部長立場不同」，強調仍主張打滿疫苗者鬆綁管制，未來走向「用機率決定政策」。

北市衛生局今公布父親及姊姊於2月3日至7日在台北的公共場域空間，包含中山區麥當勞長春店、中山區7-11松盛門市、中山區全家長通店、捷運板南線江子翠站經松山新店線西門站轉乘至松江南京站、淡水信義線台北車站及象山站。

另外，匡列姊姊（案19355）職場403名同層員工居家隔離，並呼籲職場大樓7000名員工自我採檢快篩。對於疫苗進度、出現確診足跡場域的清消、人員採檢、是否發送顧客細胞簡訊等，黃珊珊說，現在還在疫調中，匡列人數持續增加。

柯文哲則感嘆，1個確診者就要匡列居家隔離超過400人，若疫調做完不知道再匡列多少人，他仍主張疫苗打好打滿，使用疫苗護照，有打滿疫苗者管制就截除，不用這麼嚴格。

柯說，當然無法百分之百保證打完疫苗不會過染，但機率較低、症狀也較輕，「也有可能發生接種後仍染疫死亡情況，沒錯，那就是運氣比較不好」。

柯文哲表示，北市除夕仍有超過2萬人居家隔離，現在光1個確診，整個公司就要停擺關掉，居家隔離400多人，疫調還沒做完，「要想想看，真的玩不下去」。

柯說，北市目前沒有不明感染源，還是乾淨，但代價實在太大，所以認為有打好打滿疫苗者就算了，就算會傳染機率也低，「未來走向用機率決定政策」。

柯文哲最後表示，防疫、紓困、振興、轉型，不能全部對付防疫，這樣玩不下去，「我是實際執政的人，跟衛福部長立場不同」。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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