國民黨通過縣市長提名辦法 兩單位協調決定最強候選人

國民黨中常會今日通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將成立「中央選舉提名委員會」，負責審核建議提名人選及策進輔選工作；另亦設置「中央選戰策略會報」，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。

黨主席朱立倫表示，國民黨的立場很清楚，一定要推出符合民意的人選，獲得更多縣市長的席次，也要讓縣市議會成為國民黨多數，尤其要培養更多優秀青年的人才成為地方議會新生代的議員。

朱立倫表示，除了「提名辦法」以外，接下來國民黨也會結合各地方政府，就現有執政各縣市，擦亮國民黨執政的品牌、展現執政的成果；還沒有執政的縣市，國民黨更會積極地推動區域發展的願景，讓大家看到國民黨未來執政展現的決心。

提名特別辦法中規定，「中央選舉提名委員會」由主席任召集人，置委員若干人；為推動中央選舉提名委員會決策，成立「中央選戰策略會報」，由主席指派秘書長召集黨內及社會具選戰經驗人士組成。建議提名人選經「中央選戰策略會報」送請「中央選舉提名委員會」審議後，報請中常會核定。

此外，辦法中亦規範，黨員應遵守考核紀律及募款責任額之相關規定，違者以黨紀議處。

組發會說明，通過特別辦法可以依照各縣市地區特性以及選情因時、因地制宜，彈性決定提名機制。此外，成立中央選舉提名委員會及中央選戰策略會報，邀請具選戰經驗、熟稔地方事務的優秀同志加入，擴大決策參與範圍，有利於對縣市長整體提名布局規劃進行更為宏觀的整體戰略思考。