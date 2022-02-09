藍綠開春首常會 蔡秀政績朱批核食

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】過完年，藍綠都開啟選戰模式！國民黨與民進黨9日分別舉行開春第一場中常會。民進黨主席、總統蔡英文在會前致詞時，列舉開放福食、防疫政績與社福升級，盼爭取民眾支持綠色執政；國民黨主席朱立倫則痛批民進黨粗暴開放核食進口，將結合地方政府與議會，修訂自治條例，以防止核食進入校園，捍衛民眾食安權益。

捍衛綠色執政

蔡英文表示，今年有4大目標，首先是讓台灣持續走向世界。她說，台灣與美國、日本透過TIFA、經濟繁榮夥伴對話、台日經貿會議有了更多合作。關於8日通過的日本福島食品進口新措施，蔡英文強調，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制及各項配套措施。

第2個目標是要尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」，確保防疫新生活。蔡英文說，2021年台灣經濟成長率創新高、出口連續18個月正成長，卻受到Omicron變異株的衝擊，她提醒民眾要提高第三劑疫苗的覆蓋率，政府也會透過政策工具確保物價平穩。

第3個目標是社福政策再升級，透過軍公教加薪、班班有冷氣、提高育兒津貼等措施，減輕年輕家庭的負擔。蔡應為呼籲企業界，如果公司營收不錯，能夠幫員工加薪。最後，她也宣示民進黨會推出優質人選參選，回應民眾的期待。

藍批核食粗暴開放

朱立倫在中常會一開始致詞時，就痛批行政院8日開放核食，是「非常粗暴的手段」，違反2018年反核食公投779萬的民意。他說，民眾的食安是最關乎優先的，國民黨會透過串連地方議會與政府，推動各地自治條例修正，立法院也會配合檢討《學校衛生法》，確保學生不會在學校吃到「核食」。

會後，國民黨宣布將成立「中央選舉提名委員會」，負責審核建議提名人選及策進輔選工作；另亦設置「中央選戰策略會報」，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。

另外他也宣布，會儘速討論2022年九合一選舉的提名辦法，同時兼顧培養年輕人才的理念，讓更多新生代能夠進入地方議會。朱立倫說，會協助地方政府宣傳執政成果，沒有執政的縣市也會擘劃施政藍圖，向外界展現國民黨準備重返執政的決心。

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