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彭文正等學者批倫敦大學包庇蔡英文 府：真的假不了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

國民黨立委鄭正鈐、台大名譽教授賀德芬、律師張靜等人今天在立法院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，媒體人彭文正、教授林環牆也在美國透過視訊參與，要求倫敦大學勿包庇不存在的論文。總統府今天回應，「真的假不了」，總統府及校方已多次證明蔡英文總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

總統府發言人張惇涵表示，無奈的是，當總統府提出蔡總統博士學位證書時，彭文正等人覺得證書不是真的；當LSE（倫敦政經學院）和倫敦大學多次證明蔡總統博士學位時，彭文正等人又覺得學校的說明也不是真的。實際上，不願意面對真相的，是彭文正等人。

張惇涵強調，「事實勝於雄辯」。彭文正等人多年來無視校方、官方的完整證據，只憑個人的臆測或斷章取義，都無法推翻校方認證的鐵證一般的事實。蔡總統的博士學位為真，這是事實，事實不容扭曲，也不容造謠。

張惇涵表示，總統府期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。「我們也期盼，浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。」

總統府發言人 倫敦 張惇涵

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