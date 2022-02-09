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黃郁婷穿中國隊服風波未停 黃捷批：她傷透高雄人的心

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃捷認為冬奧選手黃郁婷的舉動傷透高雄鄉親的心。圖／本報資料照
高市議員黃捷認為冬奧選手黃郁婷的舉動傷透高雄鄉親的心。圖／本報資料照

台灣冬奧選手黃郁婷穿中國隊服引發風波，高市議員黃捷說，黃郁婷從小學到大學都在高雄求學，可說是高雄培養出來的選手，前市長陳菊特別在仁武興建高雄國際滑輪溜冰場培育小選手，這樣的高雄之光卻「接二連三的捧中言論」，質疑黃怎對得起國家隊服，對得起高雄這群以當上台灣隊為目標，不斷努力的小選手。

無黨籍議員黃捷今天針對黃郁婷事件發文批評，不滿黃郁婷穿著中國隊服與親中言論。

黃捷說，她就讀陽明國中時，黃郁婷已經是很出名的學姊，黃爸爸也是陽明國中溜冰隊教練；2009年高雄舉辦世運，黃郁婷在世運奪得台灣隊首面金牌，一人勇奪三金，可以說是台灣隊最風光的選手，也是高雄人的驕傲。

黃捷說，為造福更多滑輪溜冰選手，陳菊在黃郁婷的故鄉仁武八卦運動公園興建高雄國際滑輪溜冰場；市府待黃家不薄，陽明國中、高雄高工及中山大學，都給黃爸爸教練缺，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透高雄鄉親的心。

「一位運動員，只要穿上國家隊的隊服，代表的就不是個人，而是國家。」黃捷說，中國對台灣的打壓眾所皆知，國家隊選手不該做出傷害台灣的行為，更不能淪為中國統戰工具，若選手不想代表國家出賽，想留在「中國主場」，請你卸下國家隊的隊服。

黃捷 陳菊 北京冬奧

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