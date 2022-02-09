新春中常會 蔡總統交付4大目標 迎戰2022地方選舉

蔡英文總統今天在民進黨中常會前發表年度的四大目標指出，今年要讓台灣持續走向世界；兼顧經濟與防疫的台灣模式；社會福利政策再升級；並按部就班完成提名，部署優質人選投入年底選戰。

蔡總統指出，今年的第一個目標，要讓台灣持續走向世界。去年，台灣跟美國、日本、歐盟及歐洲國家，都有更緊密的合作交流，台美之間除了TIFA復談，也再度召開經濟繁榮夥伴對話。

蔡總統說，關於日本食品進口議題，要再一次強調，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制及各項配套措施，為國人食安嚴格把關，請國人放心。這個決定就如同去年的公投結果，台灣人民向世界表達了，台灣願意接受國際標準，有決心解決困難貿易問題，迎向高標準的國際經貿體系。

蔡總統表示，今年的第二個目標，是要尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」，以對生活影響較小、達到最大防疫效果為目標，因應不同的疫情階段，採取最合適的防疫策略，持續提升台灣的防疫韌性。新的一年，防疫還是首要之務，政府的防疫工作不會鬆懈，尤其是在春節連假之後，更要密切關注本土疫情發展，以及全球疫情變化，動態調整防疫政策、超前部署防疫作為。

蔡總統指出，經濟層面則將繼續強化半導體供應鏈，也會發展電動車、5G等產業，並且推動傳統產業升級、智慧生產，因應快速變動的世界經貿趨勢。

蔡總統說，今年的第三個目標是社福政策再升級，經濟成長的成果要與全民共享。今年軍公教人員調薪百分之四，民間業者也陸續響應，跟進調薪百分之二到百分之五，要藉這個機會，呼籲企業界跟產業界，如果公司營收不錯，能夠幫員工加薪，讓政府和產業界，一起來照顧勞工。

蔡總統表示，國中小學的「班班有冷氣」政策即將達成，在今年八月，育兒津貼將會再度提高，此外今年度的長照預算超過六百億元，是史上新高，政府會持續布建、增加長照服務據點，從孩子到學童到長輩，都會擴大照顧。

蔡總統指出，今年第四個目標是部署優質人選，回應人民期待。年底的九合一大選，不分政黨的縣市首長，都將面臨民意的檢驗，民進黨要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，一起面對年底的考驗。

蔡總統向黨內喊話，請大家務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，擦亮綠色執政、品質保證的招牌，爭取更多民眾的認同和支持，一起讓國家持續前進。