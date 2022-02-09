綠高市黨部擬提35人 黨團回應：策略謹慎、選情樂觀

民進黨高雄市黨部昨天宣布提名35人參選下屆高市議員。高雄市議會民進黨團對此表達支持，並表示，黨團意見與黨部決定一致，選情樂觀，黨部提名策略可終結「朝小野大」衍生亂象，另保留與小黨合作空間，民進黨有信心團結過半重先拿回高市議會主導權。

九合一選舉年底登場，民進黨高雄市黨部昨天召開執行委員會議，建請中央提名35人參選市議員，預計4月舉辦黨內初選。市議會民進黨團總召鄭光峰指出，高雄市議會66席次，民進黨團僅占27席，人數不及國民黨團，黨團議事策略上因此保守，也讓國民黨議員得以運用人數優勢對市政推動多所掣肘，壓縮市政推動空間。

鄭光峰說，黨團先前曾獲徵詢，意見與黨部決定完全一致，35席是比過半再多1席，可說是相對謹慎的提名策略，在取回議會主導權為前提下保留小黨空間，展現與第三勢力的合作誠意，黨團將在提名基礎上全力襄助黨籍候選人，與黨部攜手團結。

鄭光峰認為，邁市府表現亮眼，台積電、穩懋等科技大廠相繼設廠投資，招商引資成果突破4500億元，各項重大建設也陸續到位，此時最需要市府與議會步調更加契合。