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曾銘宗兼國民黨黨政策會執行長 費鴻泰轉任黨副祕書長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院新會期開始，國民黨團三長（總召、書記長與首席副書記長）自2月1日起也由曾銘宗、萬美玲與李德維正式接任。而依慣例，曾也將以黨團總召身分兼黨政策會執行長，而甫卸任的前總召費鴻泰，則轉任黨「當然副秘書長」。

曾銘宗與費鴻泰的黨務人事案，今天下午將由黨主席朱立倫親自在黨中常會提案通過。

黨團三長交接後，國民黨團也增、續聘鄭正鈐、謝衣鳯、洪孟楷、吳怡玎、林思銘與陳以信等6位黨團副書記長，擴大黨團決策參與。

「當然副秘書長」制度為朱立倫上任後所提，由「前黨團總召」出任，負責強化黨與黨團連結，去年朱回任後也聘前一年黨團總召林為洲出任首任「當然副秘書長」，但林去年12月18日四大公投全遭否決後即宣布請辭，遺缺懸缺至今。

國民黨目前共有江俊霆、王育敏、李彥秀、謝衣鳯（立委）、羅智強（台北市議員）5位副秘書長，費鴻泰到任後，副秘書長將擴增為6人。

費鴻泰 國民黨 朱立倫

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