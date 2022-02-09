聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾銘宗兼國民黨黨政策會執行長 費鴻泰轉任黨副祕書長
立法院新會期開始，國民黨團三長（總召、書記長與首席副書記長）自2月1日起也由曾銘宗、萬美玲與李德維正式接任。而依慣例，曾也將以黨團總召身分兼黨政策會執行長，而甫卸任的前總召費鴻泰，則轉任黨「當然副秘書長」。
曾銘宗與費鴻泰的黨務人事案，今天下午將由黨主席朱立倫親自在黨中常會提案通過。
黨團三長交接後，國民黨團也增、續聘鄭正鈐、謝衣鳯、洪孟楷、吳怡玎、林思銘與陳以信等6位黨團副書記長，擴大黨團決策參與。
「當然副秘書長」制度為朱立倫上任後所提，由「前黨團總召」出任，負責強化黨與黨團連結，去年朱回任後也聘前一年黨團總召林為洲出任首任「當然副秘書長」，但林去年12月18日四大公投全遭否決後即宣布請辭，遺缺懸缺至今。
國民黨目前共有江俊霆、王育敏、李彥秀、謝衣鳯（立委）、羅智強（台北市議員）5位副秘書長，費鴻泰到任後，副秘書長將擴增為6人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言