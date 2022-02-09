曾銘宗兼國民黨黨政策會執行長 費鴻泰轉任黨副祕書長

行政院昨天宣布對福島食品解禁，引發正反兩極不同評論。早在國民黨執政的馬政府時期，日本政府就不斷力推解禁，始終欠缺臨門一腳。記者曾於2017年8月赴日參訪，接觸多位日本涉外、311災後重建官員以及友台國會議員，當時相關人士表示，其實日本力推福島核災區食品解禁，主要並非為了經貿考量，而是基於「撫慰災民」。日本政府認為，其他國家禁止福島食品進口，無異是對災民的二次傷害。

2022-02-09 16:30