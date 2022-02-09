蔡英文接見索馬利蘭外長「已經從新朋友變成好朋友」

蔡英文總統今早在總統府接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩一行，蔡總統致詞時表示，前年兩國互設代表處以來，索馬利蘭和台灣已經從新朋友變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

蔡總統指出，非常歡迎瑞格薩第一次率團訪問台灣，這幾年來，台灣外交有許多新突破，其中一項就是在非洲交到新朋友索馬利蘭，台灣和索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

蔡總統表示，過去幾年來，無論在農業、漁業或教育能源等領域，台灣和索馬利蘭有許多合作交流，疫情期間，兩國加強醫療衛生合作，除了台灣的民間團體和政府單位陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來國產高端疫苗15萬劑也已經運抵索馬利蘭。

蔡總統說，這是台灣援外疫苗的首例，過去兩年多來，台灣提供其他國家防疫物資，去年台灣疫情嚴峻時，在疫苗取得上也獲得其他國家支持，希望相互協助的支持和「善的循環」能繼續持續下去。未來台灣會與索馬利蘭和其他國家一起努力，建立有韌性的防疫體系，為國際體系和全球防疫做出更多貢獻。

蔡總統說，特別感謝貴賓在疫情考驗下來訪，展現出索馬利蘭對台灣的重視，也請轉達對索馬利蘭總統阿布迪的問候，非常歡迎阿布迪總統未來訪問台灣，讓兩國關係持續深化，共同創造更多成果。

瑞格薩表示，此行代表兩國強健友好關係的一個重要里程碑，索馬利蘭和台灣共享許多價值及原則，包括良好政治及民主治理、自由市場經濟、對於基本人權尊重，政府透明公開體系及言論自由，兩國關係非常特別且具有歷史意義，兩國是非洲及亞洲的民主指標，在非洲及亞洲都是民主燈塔。

瑞格薩表示，索馬利蘭是主權國家，依國際法有權與其他國家建立和平友好的外交關係，任何試圖阻止這樣夥伴關係的脅迫性措施，不但冒犯國際秩序原則常規，更無助於推展區域及全世界需要的穩定安全，這一次索馬利蘭派遣如此高層級訪團，行程不但非常有象徵性，更是印證了共同的決心，兩國都希望提升、拓展深化友誼及合作關係，也希望可以為兩國創造更多利益。