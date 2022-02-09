歐盟公布晶片法案肯定台灣 外交部：具廣大合作空間

歐盟執委會提出歐洲晶片法案（European Chips Act）並公開肯定台灣在半導體製造領域的重要性，我外交部表達高度歡迎，也深信台灣與歐盟具有廣大的合作空間。

外交部發言人歐江安今天回覆媒體指出，外交部樂見台歐盟近來在雙邊經貿及投資方面展現強勁的動能，也深信在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體等全球供應鏈重組、產業復甦及強化民主韌性上，具有廣大的合作空間。

歐江安說，我國政府將在台歐友好關係的堅實基礎上，持續透過既有對話及合作管道，與歐盟及其會員國加強雙邊及多邊合作，尋求各種深化台歐實質夥伴關係的創新作為。

歐盟執委會於8日提出「歐洲晶片法案」的立法提案及報告等政策文件，其中兩處提及台灣，包括目前全球只有台灣與南韓的兩家公司有能力生產最先進的晶片，以及執委會建議未來將與美國、日本、南韓、新加坡、台灣等理念相近夥伴共同探索合作，以確保供應鏈安全。

歐江安表示，外交部對於歐盟重視台灣在全球半導體製造領域的重要地位表達高度歡迎；這也是歐盟繼去年9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，強調將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈合作後，再度在官方文件中明確納入歐洲期盼與台灣加強相關合作。

歐盟執委會所提的「歐洲晶片法案」主要探討增強歐洲在半導體供應鏈的安全、競爭力與韌性，預計投入超過430億歐元的公共與民間投資，另提供110億歐元加強現有研究、開發與創新技術。

法案後續將由歐洲議會及歐盟部長理事會依立法程序審議，通過後將直接在歐盟境內實施；歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）及內部市場執委布勒東（Thierry Breton）在記者會上皆公開肯定台灣在全球半導體製造領域具重要地位，歐洲使用的晶片約50%在台灣生產，歡迎台積電等全球重要企業到歐洲投資。