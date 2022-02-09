快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟公布晶片法案肯定台灣 外交部：具廣大合作空間

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

歐盟執委會提出歐洲晶片法案（European Chips Act）並公開肯定台灣在半導體製造領域的重要性，我外交部表達高度歡迎，也深信台灣與歐盟具有廣大的合作空間。

外交部發言人歐江安今天回覆媒體指出，外交部樂見台歐盟近來在雙邊經貿及投資方面展現強勁的動能，也深信在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體等全球供應鏈重組、產業復甦及強化民主韌性上，具有廣大的合作空間。

歐江安說，我國政府將在台歐友好關係的堅實基礎上，持續透過既有對話及合作管道，與歐盟及其會員國加強雙邊及多邊合作，尋求各種深化台歐實質夥伴關係的創新作為。

歐盟執委會於8日提出「歐洲晶片法案」的立法提案及報告等政策文件，其中兩處提及台灣，包括目前全球只有台灣與南韓的兩家公司有能力生產最先進的晶片，以及執委會建議未來將與美國、日本、南韓、新加坡、台灣等理念相近夥伴共同探索合作，以確保供應鏈安全。

歐江安表示，外交部對於歐盟重視台灣在全球半導體製造領域的重要地位表達高度歡迎；這也是歐盟繼去年9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，強調將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈合作後，再度在官方文件中明確納入歐洲期盼與台灣加強相關合作。

歐盟執委會所提的「歐洲晶片法案」主要探討增強歐洲在半導體供應鏈的安全、競爭力與韌性，預計投入超過430億歐元的公共與民間投資，另提供110億歐元加強現有研究、開發與創新技術。

法案後續將由歐洲議會及歐盟部長理事會依立法程序審議，通過後將直接在歐盟境內實施；歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）及內部市場執委布勒東（Thierry Breton）在記者會上皆公開肯定台灣在全球半導體製造領域具重要地位，歐洲使用的晶片約50%在台灣生產，歡迎台積電等全球重要企業到歐洲投資。

歐盟 半導體 外交部

延伸閱讀

宏國外館染疫人員曾接待賴清德 外交部：全團PCR陰性

外交部發言人歐江安結婚了！嫁台大教授成「師母」

外交部：賴清德過境 循例與美國行政部門有所互動

立陶宛研議台灣代表處改名？外交部：從未接獲更名要求

相關新聞

參選台北市長要看到疫情的曙光 陳時中親曝曙光條件

2022年縣市首長選舉，衛福部部長陳時中是否參選台北市市長成為熱門話題。陳時中日前接受政論節目專訪表示，他沒有拒絕（參選...

黃郁婷穿中國隊服風波未停 黃捷批：她傷透高雄人的心

台灣冬奧選手黃郁婷穿中國隊服引發風波，高市議員黃捷說，黃郁婷從小學到大學都在高雄求學，可說是高雄培養出來的選手，前市長陳...

彭文正等學者批倫敦大學包庇蔡英文 府：真的假不了

國民黨立委鄭正鈐、台大名譽教授賀德芬、律師張靜等人今天在立法院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，媒體人彭...

日本強推福食解禁背後不為經貿 而是為「撫慰災民」不受二次傷害

行政院昨天宣布對福島食品解禁，引發正反兩極不同評論。早在國民黨執政的馬政府時期，日本政府就不斷力推解禁，始終欠缺臨門一腳。記者曾於2017年8月赴日參訪，接觸多位日本涉外、311災後重建官員以及友台國會議員，當時相關人士表示，其實日本力推福島核災區食品解禁，主要並非為了經貿考量，而是基於「撫慰災民」。日本政府認為，其他國家禁止福島食品進口，無異是對災民的二次傷害。

氣候變遷最傷農 陳吉仲：4對策落實淨零碳排應對

農委會主委陳吉仲今天表示，2040年全球升溫攝氏1.5度，農業最傷，農委會已設專案辦公室，行政院允100億元支持推動減量...

HFX台北論壇延期 仍承諾將當面頒「馬侃獎」給蔡總統

「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）原定今年1月在台北舉行，因疫情而延後，HFX仍承諾將在今年舉行台北論壇，並當面將「馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。