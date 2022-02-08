影／索馬利蘭外長率團訪台 明早會晤蔡英文總統

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩應我國政府邀請，今天率團搭機抵台訪問，預計於8日至12日訪問期間會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見，這也是瑞格薩2021年9月出任外長以來首度訪問台灣。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團於今晚搭乘阿聯酋航空公司EK-366班機抵台，班機於晚上10點11分降落桃園國際機場。外交部政務次長曾厚仁代表接機，兩人在國賓門以互碰手肘的方式取代握手。

瑞格薩在國賓門並未發表談話，他與外交部政務次長曾厚仁及訪問團成員索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi、畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed在國賓門合照，並以英文表示「很高興來到台灣」。瑞格薩率領團員離開前向採訪記者揮手致意，隨後前往國賓門外接受採檢作業再離開機場。

外交部指出，瑞格薩訪台期間將會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、海巡署長周美伍、外貿協會董事長黃志芳，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。