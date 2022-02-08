索馬利蘭外長率訪團晚間抵台 外交部升國旗並列迎接

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪問台灣，已於今晚10時許抵台，他向媒體表示，很高興來到這裡。

這是瑞格薩去年9月出任外長後首度訪問台灣，此團成員包括索國財政發展部長希瑞（Dr. Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）。

我國與索馬利蘭於2020年互設官方代表機構，但並未建交；外交部為迎接瑞格薩訪團，在大門升起索馬利蘭國旗，與我國旗並列，引起關注。