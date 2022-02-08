民進黨台中布局龜速 地方焦慮：趕快推一個人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨為2022年地方選舉成立的「選舉對策委員會」將重新啟動，六都縣市首長提名仍是黨內關注焦點。黨內人士指出，除了台南及高雄屬「連任區」狀況較單純，其他四個直轄市都暗藏隱憂，除了人選不明朗，近期還有台中市的地方大老對於民進黨「龜速」布局相當焦慮，希望黨中央盡快將台中市長人選推出來，讓地方組織轉換成「選舉模式」，積極作戰。

目前民進黨在台中的潛在市長人選眾多，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純及張廖萬堅等，但始終等不到有人明確表態。一位台中地方大老透露，最近台中基層對於民進黨「推不出人」已感到不耐煩，甚至還有大老打趣地說，不然派台中市前交通局長王義川來選也可以，重點是趕快推一個人。

民進黨人士透露，在農曆年前，其實台中地方大老多次找了蔡其昌、何欣純及台中市前市長林佳龍共同或分別聚會，每一次碰面時，地方大老都對於台中市長人選都相當心急，甚至曾經當面詢問三人，雖然蔡其昌及何欣純都表達有意願，林佳龍也表達會全力幫忙，但聚會之後，還是沒看到民進黨有任何一人對於參選台中市長明確表態，讓地方大老有些微詞。

不過也有民進黨人士指出，蔡其昌一旦表態，勢必面臨國民黨「逼宮」，要求他辭去立院副院長，恐怕也是令人進退兩難，而林佳龍應該確定沒有意願再參選台中市長，現在檯面上的人選眾多，相信不至於推不出人，近日選對會將重新啟動，可能很快就會討論到台中市的問題。

一位民進黨地方大老也說，民進黨對於台中市長提名應該速戰速決，並延續日前中二選區立委補選的勝選氣勢，盡快布局市長選舉；若中二勝選「餘溫」消退再提名，那就太可惜了。他也說，台中市長盧秀燕雖然民調高，但也有很多市政問題值得監督，民進黨若將市長人選確定，整個輔選團隊都會進入選舉模式，對於監督市政會更有力。

民進黨 台中市

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