黨產會指沒錢買不當取得土地 國民黨：買房要全現金？

不當黨產委員會指國民黨不當取得革命實踐研究院土地，今開會決議追徵出售其土地價額32億375萬8986元。國民黨行管會回應，黨產會以國民黨收入中符合政黨本質的收入占少數，推斷沒錢買所以是不當取得，根本荒謬至極。有常識都知道買地沒錢可以借貸，難道一般人買房都要有十足的現金嗎？

行管會說明，本案自106年6月、106年8月及109年4月分別舉辦三場聽證會，其討論之爭點均在國民黨購買革實院土地之過程是否有強迫地主低價賤賣土地之情事，以及94年8月出售革實院土地是否賤賣圖利建商等事宜。

行管會表示，今日黨產會做成系爭處分之理由卻以國民黨財源「非來自於符合政黨本質之收入」為主因，但在本案聽證會過程中均未提及此點，此種突襲式的行政處分，國民黨黨強烈質疑本項行政處分之作成完全不符合行政程序法中之正當程序。

行管會表示，黨產會僅由國民黨42年至69年6月之預算收入中，以政府補助收入部分占總預算收入之多數，並以105年通過之黨產條例所定義之「符合政黨本質之收入僅占總預算收入之少數」等理由，即推斷國民黨無財力購置系爭土地，即做成處分，實屬荒謬之極。

行管會強調，任何具財務常識之人均知道從事任何一項投資例如購置土地、房屋只要認為有需求即便是沒有十足的現金準備，仍然可以用借貸的方式或其他財務手段購置，請問一般人為了成家立業購買房屋時，難道都要有十足的現金嗎？

行管會表示，本案黨產會從106年6月起迄今已調查4年有餘，惟此次黨產會以聽證會中從未攻擊、防禦過的理由，且在未給予國民黨黨充分的閱卷及表達意見之時間（僅10個工作日），即突襲式的做成行政處分，連基本的正當行政程序都不遵守，國民黨深惡痛絕。

行管會說，本黨當依法透過司法訴訟等各項救濟程序，以期保障本黨之權益並反擊民進黨濫用行政權之種種霸凌、濫權之作為。

行管會批評，完全執政的民進黨透過黨產會這樣的政治打手霸凌、欺侮在野黨甚至波及民間企業，只能說絕對的權力使人絕對的腐敗，在民進黨執政下，台灣已朝民主獨裁、一黨專制前進，在這樣的政黨帶領下，台灣的民主已步入衰亡。