黨產會：國民黨不當取得革實院用地追徵32億 元利付8億和解

不當黨產處理委員會今日開會認定國民黨係以違反政黨本質或其他悖於民主法治之方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地，依土地時價向國民黨追徵32億375萬8986元；該土地已移轉元利建設公司部分，與之協商後元利願捐8億1340萬元，雙方今天已簽署和解契約書。

黨產會說明，國民黨自民國43年至63年間以買賣名義移轉登記為附表所列土地之所有權人，作為其黨內機構革命實踐研究院前中興山莊用地。國民黨42年至69年6月之預算收入中，政府補助收入部分包括國家總預算協款、政府防衛捐項下撥助、台灣省政府撥助革命實踐研究院經費等，平均占總預算收入達85.38%，相較符合政黨本質之黨員黨費，僅占總預算收入1.83%。

黨產會表示，國民黨為解決黨中央經費收支差絀之情形，其方式為「洽從政主管同志設法以政府預算增加補助」，或將部分黨務工作移由政府辦理，甚至以向中央銀行「無息貸款」之方式支應。從而堪認上開期間被處分人符合政黨本質之收入早已支用殆盡，故用以購置該土地之財源，均非來自於國民黨之黨費等符合政黨本質之收入，而屬不當取得之財產。

黨產會表示，表所列土地現均已移轉第三人–台北市政府及元利建設公司，而無法返還予國家，爰依黨產條例第6條第1項、第3項及施行細則第3條第3項之規定，依國民黨移轉他人時之價格，並扣除該次交易繳納國庫之稅款，追徵其價額共計32億375萬8986元。

黨產會指出，與元利建設公司部分多次協商，該公司本於促進轉型正義並兼顧社會和諧及公益等目的，願以捐贈方式給付中華民國8億1340萬元。經今日委員會議決議，黨產會同意待元利建設公司於近日內捐贈上開款項完畢後即終結本案對元利相關之調查，雙方並已於今日上午簽署和解契約書。