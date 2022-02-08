【重磅快評】陳時中的台灣模式 只能選舉時勉強一用

疫情指揮官陳時中宣布第二級警戒延長至2月28日，對於是否鬆綁邊境，他表示將視國際情況做出「台灣模式」，第一個觀察點是在2月10日，接下來則要觀察元宵節後疫情變化，他今天更特別闡述「台灣模式」，頗為志得意滿，但台北市長柯文哲直接說要觀察到周五，若沒有社區感染，台北市就要一步步微解封，大有跑在中央前面的味道，很不給指揮官面子。

陳時中受訪透露，指揮中心正評估邊境鬆綁，包括資格放寬商務簽證資格以及縮短入境檢疫天數，將視國際情況做出台灣模式；對於鬆綁的時機則說還需要釐清和評估，現在還是觀察期；陳時中還花了一點時間說明他所謂的「台灣模式」，稱各國都覺得台灣模式很好，彭博排名第八、日經第一名，境內封城指數最鬆，過的日子最正常，確診比例和死亡與其他國家相比都是名列前茅，加上充分注意防疫強度，常常開記者會讓民眾了解疫情和需要配合的措施，達到全民防疫效果，這就是「台灣模式」。

原來，說了半天，陳時中所謂的「台灣模式」就是建構在邊境管制及召開例行疫情記者會上，這並不是陳時中一人之功，而是台灣的地理條件、全體防疫人員投入及國民素質等條件造就而成，但長期鎖國終非常態，嚴重影響經濟發展，也有悖國際趨勢，陳時中長期受惠「台灣模式」帶來政治紅利，他自己又有參選的企圖，當然得面對現實的挑戰及檢驗。

台北市長柯文哲很可能是陳時中最不欣賞的政治人物之一，在陳時中大談「台灣模式」、鬆綁邊境期程及相關考量 之際，柯文哲以其醫師背景明確表示，市府要觀察到周五，沒有明顯社區感染，台北市就要一步一步微解封；柯文哲的理由是台北市過年期間人口僅有200萬人，開工後白天會有350萬人口，本周估計將有150萬人會回流到台北，估算發病時間，所以要觀察到周五。

本周五就是2月10日，其實就是陳時中口中的第一個觀察時間點，顯然陳時中是主張再繼續觀察下去，但台北市春節期間的防疫已升級至2.5級，10日以後，如果沒有社區感染，自然有微解封的條件，伸縮之間，都在柯文哲團隊的決策之中，陳時中似乎也難有置喙餘地，比起陳時中，柯文哲決策節奏明快，此時更能接到地氣，這恐怕也是陳時中沒提到的「 台灣模式」之一。

除了台北市與中央不同調，一線之隔的新北市似乎又呈現不同氛圍，市長侯友宜對於年假期間民眾移動過程造成的染疫風險不敢掉以輕心；桃園市則始終有新增個案傳出，市長鄭文燦直言前進指揮所應該不會那麼快結束任務，備戰狀態依舊；高雄市則一邊鐵腕匡列，一邊照辦燈會，又是一番不同風景，映照陳時中的台灣模式，其實是含糊籠統，很難一式套用，恐怕只有在日後選舉時才能拿出來勉強一用。