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2022開打 柯文哲嗆民進黨：六都後選人黨主席1人決定

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於民進黨六都提名，柯文哲今天說，他不想去批評民進黨，「但民進黨六都提名人選，由總統一人決定，這個已經到了....，我也是黨主席，也沒有這樣做」。記者林麗玉/攝影
對於民進黨六都提名，柯文哲今天說，他不想去批評民進黨，「但民進黨六都提名人選，由總統一人決定，這個已經到了....，我也是黨主席，也沒有這樣做」。記者林麗玉/攝影

多次被點名是綠營北市長選戰黑馬的陳時中，昨專訪提到，不排斥參選，但個性不喜歡「吃碗內看碗外」，先把防疫做好。台北市長柯文哲今天被問及，怎看陳時中是否選北市？柯文哲反批總統蔡英文，「民進黨六都提名由總統一人決定，這是已經到了.....，算了，不要去批評人家」，但柯還是忍不住碎念，「怎麼六都候選人黨主席一人決定，我也是黨主席，也沒有這樣做。」

倒是民眾黨秘書長謝立功昨天專訪也提到，立委高虹安將投入新竹市長選舉，但高虹安今說，謝立功沒跟她講？柯則回應，「民眾黨每個都是自走砲」。

對於民眾黨2022選戰布局，謝立功昨天提到，他自己將報名參選桃園市長，立委高虹安投入新竹市長選舉，台中市長擬派台北市副市長蔡炳坤參選，台北市副市長黃珊珊一定會參選台北市長。但高虹安卻說謝立功沒跟她講？

對此，柯文哲說，選戰要準備，特別是心裡要準備，不是說選就選，我們會給她鼓勵，但很多東西都要慢慢準備，媒體追問，黨內之前是否沒有先溝通，直接在專訪上宣布？柯文哲則狂笑，他常開玩笑，民眾黨內每個人都是自走砲。

但對於民進黨六都提名，柯文哲砲口對準蔡主席，柯文哲說，這個是這樣，不想去批評民進黨，但民進黨六都提名人選，由總統一人決定，這個已經到了....，我也是黨主席，也沒有這樣做。

柯文哲 北市 民進黨

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