陳時中不排斥戰北市 賴香伶批：疫苗採購被詬病

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

衛福部長陳時中上節目受訪時透露，不排斥參選台北市長，民眾黨立委蔡壁如今直言，「你是不是累了，想轉換跑道？」並強調目前仍是疫情高峰，「希望指揮中心把重心放在疫情上」；民眾黨立委賴香伶也質疑，疫苗採購問題被國人詬病很多，「真的適合參選地方首長嗎？」

蔡壁如呼籲，Omicorn疫情期間，出現高染病率，最近新加坡、香港、日本、韓國也都傳出嚴重染病狀況，「希望指揮中心把重心放在疫情上」。

對於民進黨傳出將組政務官戰隊出戰年底大選，陳時中及農委會主委陳吉仲都被點名，賴香伶表示，政務官有沒有做事，國會監督就看得出來」，農委會部分，已經被提出很多質疑，包括最近蛋價問題，陳時中則因疫苗採購問題被國人詬病很多，「他們真的適合參選地方首長嗎？我自己沒有那麼樂見」

賴香伶也說，如果政務官心念國人，在專業上付出也是政治參與很好的歷練，不一定是選舉首長，她提到，最重要的是行政院長，最近三年來被說好幾次該換，「政黨內交班應該看重的是能力專業而不是派系，不樂見派系治國、分權，政黨壽命是一時，國人跟國家發展才是大家要共同承擔的」。

疫情 賴香伶 陳時中

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