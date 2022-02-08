民眾黨高層點名戰新竹 高虹安不悅：到底跟誰討論過？

備戰年底地方大選，民眾黨已提出50名議員參選人，秘書長謝立功昨接受網路節目專訪時，也點名自己在內多名選將的參戰選區，包括立委高虹安、邱臣遠分別出戰新竹市、基隆市。不過高虹安今受訪時不悅地說，「到底跟誰討論過？」她也強調，目前沒有選舉規畫。

高虹安指出，民眾黨5位不分區立委都有自己負責的選民服務區域，她去年接下新竹市選服區域後，在當地建立團隊，做很多選民服務和陳情，確實很多民眾對於民眾黨有高度肯定及期待。

不過高虹安說，黨內對於縣市首長選舉、提名辦法，都還沒有任何正式討論跟定案，「不曉得秘書長為什麼自己拋出縣市首長的名單和人選？媒體朋友可以去問他，到底跟誰討論過？」

高虹安強調，如果只是謝立功覺得適合，是個人想法，她表示尊重，但目前她重心放在立院問政及在地服務，「目前沒有年底選舉的規畫」。

邱臣遠則表示，疫情當下，立委最重要職務是把國會相關工作做好，防疫第一、民生第一，至於黨務和地方發展，各委員在負責區都一直努力經營，近期市議員提名、地方黨公職基層提名也陸續在進行，「黨務相關作業有一定程序，尊重黨的機制，現階段以立院、民生經濟、國會監督工作為優先」。