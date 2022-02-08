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政院宣布解禁福島食品 蔡英文：台灣不會進口核食

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
行政院今天宣布解禁日本福島等五縣食品，蔡英文總統也在臉書上表示，「向大家強調，台灣不會進口核食。」 圖／聯合報系資料照片
行政院今天宣布解禁日本福島等五縣食品，蔡英文總統也在臉書上表示，「向大家強調，台灣不會進口核食。」 圖／聯合報系資料照片

行政院今天宣布解禁日本福島等五縣食品，蔡英文總統也在臉書上表示，「向大家強調，台灣不會進口核食。」

蔡總統表示，日本東北大地震發生十年多來，世界各國紛紛放寬或解除相關管制，目前仍限制福島周邊地區所有食品輸入的國家，只剩下台灣和中國。透過去年的公投，台灣向世界展現了，願意接受國際標準，也有決心面對及解決困難貿易問題，走向世界貿易體系。因此，面對日本食品進口議題，政府一定會確保國人健康安全，回歸科學檢驗，並採取比美國、CODEX（國際食品法典委員會）及歐盟等國際標準更嚴格的措施，為食安把關。

蔡總統說，從2016年以來，政府也完成六份風險評估及調查報告，並且採納公民團體的建議，就風險評估、科學監測、邊境把關的人力及檢驗量能等各面向，做了加強措施。未來也會落實三項配套措施：包括「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」；針對具風險品項，要求提供雙證證明，也就是「輻射證明」與「產地證明」；福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。

蔡總統說，「在嚴格把關食安的前提下，我們要充滿自信，更進一步參與像CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。」

福島食品

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