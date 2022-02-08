快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

吳釗燮與瓜地馬拉外長通話 重申台瓜友好邦誼 

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部吳釗燮今與友邦瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與等議題深入交換意見。

據外交部新聞稿，步卡羅說，願意在既有的良好基礎上持續在國際社會為台灣發聲，讓世界瞭解台灣的貢獻及其應有的地位。 

步卡羅並表示，台瓜兩國共享自由民主普世價值，是理念相近國家，肯定台瓜雙邊合作計畫成果，對台灣提供瓜國的各項協助表達謝意，並盼繼續深化各項合作，包括兩國外交部之間的交流。

外交部指出，步卡羅通話時轉達瓜地馬拉總統賈邁岱（Alejandro Giammattei）對蔡英文總統及台灣人民的問候，並邀請蔡總統及吳釗燮擇機訪問瓜地馬拉；吳釗燮也誠摯歡迎賈邁岱與步卡羅擇期訪台，深化兩國友好邦誼。

吳釗燮表達將與步卡羅攜手合作，共同致力深化台瓜雙邊關係；對於瓜國堅定支持台灣參與國際社會，吳釗燮也代表我國政府及人民表達由衷感謝。

吳釗燮 外交部 瓜地馬拉

延伸閱讀

政院明宣布解禁福島食品 總統府重申確保國人健康安全

行政院明開記者會 宣布日本福島食品解禁

吳釗燮：中國意圖爭取全球主導地位 民主國家不會容忍

吳釗燮：人權受陸侵犯「我們不會保持沉默」

相關新聞

吳釗燮與瓜地馬拉外長通話 重申台瓜友好邦誼 

外交部長吳釗燮今與友邦瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與...

馬辦批核食：蔡政府真聽馬英九的話 萊豬怎不牛豬分離

針對行政院今天宣布將解除日本福島五縣食品進口管制，前總統馬英九辦公室指出，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，...

謝國樑：若當選基隆市長 訂自治法令等方案落實管理

行政院今天宣布開放日本福島食品，基隆市長參選人、小愛爸爸謝國樑表示，開放核食讓民衆無法接受，政府只用行政命令就開放核食，...

你給我記者 EP48｜特派出任務！出國採訪就像出去玩？氣候變遷一紙協議，台灣有危機

史上最長45天英國出差像出去玩？喔不！報社長官「嗷嗷待哺」等稿，還得避開染疫風險，聽2位特派記者如何度過刺激45天。 去年11月召開的氣候變遷大會（COP26），還記得讓主席落淚的《格拉斯哥氣候協定》嗎？一簽下去台灣就得皮繃緊了，因為政府的減碳與能源政策，不只大落後，還背道而馳…

蔡政府春節後急宣布開放核食 國民黨團：完全選舉考量

春節連假結束第二天，行政院上午宣布將開放日本福島等五縣市核災區食品進口。國民黨團副書記長吳怡玎上午表示，再過一周國際原子...

新北傳「部長」對戰「署長」？ 侯友宜強調務實做市政

民進黨傳出讓內政部長參選下屆新北市長，現任市長侯友宜表示，自己最重要是把握每一天，好好且務實的把市政做好，他感謝市府團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。