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謝國樑：若當選基隆市長 訂自治法令等方案落實管理

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供
基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供

行政院今天宣布開放日本福島食品，基隆市長參選人、小愛爸爸謝國樑表示，開放核食讓民衆無法接受，政府只用行政命令就開放核食，對民意置若罔聞，實在感到非常無奈和失望。

謝國樑說，就如同先前民進黨政府強推萊豬進口一樣，「我們的民衆是明確反對的，但政府卻執意推行」。政策制定最重要的還是要取得人民的信任，公開、透明的嚴管機制，同時讓民眾有選擇的權利，才是真正為人民、為下一代建立安全和健康的食安環境。

他說，中央開放福島核食，再度置人民健康於風險之中。他反對任何拿民眾健康安全冒險的政策，中央政府既然已經開放，就必須嚴格落實把關及風險管控。未來若擔任基隆市長，在地方上一定嚴格落實「管理核食」措施，包括制定相關自治法令、建立安全標準、甚至鼓勵店家推動「本店食材不含核食」貼紙標章等。

謝國樑表示，很多基隆民衆也反對核食進口，並且可以感受到他們情緒沸騰。基隆不僅是美食之都，許多觀光業、服務業都賴小吃、美食為生計，健康與食安是基隆的根基。所以基隆市長應該要使盡洪荒之力維護食安。

基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供
基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供
基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供
基隆市長參選人謝國樑表示，若擔任基隆市長，一定嚴格落實「管理核食」措施。圖／謝國樑辦公室提供

基隆 核食 謝國樑

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