蔡政府春節後急宣布開放核食 國民黨團：完全選舉考量

春節連假結束第二天，行政院上午宣布將開放日本福島等五縣市核災區食品進口。國民黨團副書記長吳怡玎上午表示，再過一周國際原子能委員會就要帶團考察日方氚水排放事宜，關乎日本水產，蔡政府為什麼不能再等等？完全選舉考量。

國民黨立委賴士葆也認為，蔡政府這麼急著開放核食，就是因為年底九合一選舉要到了，要清理戰場、乘勝追擊。

國民黨團副書記長洪孟楷說，現在還在過年期間，蔡政府就急著開放核食突襲人民食安，究竟圖什麼？開放萊豬時有萊豬立委，現在這批宣布開放核食的政務官級也被點名可能參選年底縣市長，難道開放核食是給人民的起手式、見面禮？

洪孟楷也提到，民進黨在野時說會誓死反對核災輻射危害國人，要為民眾健康把關，當時也要馬政府不能為外交犧牲國人健康，現在2022年執政，換了位置就換腦袋。

吳怡玎表示，對於核輻射食品檢驗，主要是針對碘、銫134與銫137等3項，其中銫137半衰期長達30年，福島核災發生至今11年不到，2018年國人也才覺得這些食品有安全疑慮，現在過不到幾年就沒問題？蔡政府科學根據是什麼？

吳怡玎說，當前少子化嚴重，但當前對肥料要求核輻射物質零檢出，對孕婦、嬰幼兒食品與奶粉、乳製品標準是每公斤50貝克，若說這叫做國際標準，她身為媽媽無法接受，要求食品核輻射值必須零檢出。

國民黨團副書記長謝衣鳯也說，台灣新生兒數目非常少，若未來開放的食品中含核輻射物質，也會影響孕婦與新生兒健康，增加健保負擔，幼兒食品應禁止開放。

洪孟楷說，食安不容折扣，徹底要求零檢出是最基本底線，行政部門不要拿國際標準、日本標準呼弄，說清楚政府檢驗能量、預算、人員有沒有足夠、到位？