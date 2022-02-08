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影／羅智強400公里首日 縱走為3個目的
國民黨副秘書長羅智強今天開始進行400公里縱走，清晨在總統府升旗後，沿路行經板橋林家花園，上午10時許已路過浮洲橋往樹林方向。羅智強表示，選擇400公里縱走台灣，除為公投謝票，也希望弱勢聲音被看見，另外則是透過400公里行走自我沉澱，思考在野力量如何有更好角色。
羅智強出發前已表明因為疫情關係不號召參與，僅部分在野朋友分段同行，今天上午由土樹三鶯議員參選人簡皇譽及松山信義議員參選人田方倫陪同共走，預計從總統府走到樹林運動中心後，即返回議員崗位。
羅智強表示，第一天規劃13公里熟悉徒步感覺，所幸天氣雖冷但並未下雨，未來每天規劃約20公里路程，預計3月初可走到屏東。
他說，400公里的路程，是為了表達對公投的感謝，民主公投的結果如何，沒有所謂的成功與失敗，同意或不同意都要表達感謝，這是公投的真諦。另外，疫情之後台灣有許多弱勢族群的聲音沒有被發現，希望透過縱走讓這些聲音能被社會看見。
羅智強已宣布不參加下屆議員選舉，交棒給辦公室主任楊植斗。羅智強表示，透過縱走讓自己學習感受、自我沉澱，思考未來規劃及在野力量如何成為使台灣更好的角色。
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