「台灣正青」選將父遭指曾坐牢 兒喊冤：我爸一生清白

高雄市前市議員張省吾的兒子張峻榕，受前交通部長林佳龍推派，代表「台灣正青」參與民進黨高雄市議員初選；但網路媒體挖出昔日張省吾的事蹟，指張曾因「一清專案」入獄，還涉及高雄市議長賄選案，張峻榕今反駁他父親從未入獄，賄選案起訴書通篇未見父親名字，指報導未經查證，今赴地檢署提告加重誹謗，捍衛父親清白。

拚2022九合一選舉，民進黨派系正國會推出11位40歲以下青年縣市議員擬參選人，由林佳龍領軍組成「台灣正青」聯合競選，38歲張峻榕代表台灣正青，參與高市第6選區（旗津、鼓山、鹽埕）市議員初選。

但有媒體上月發表專欄，挖出張峻榕父親張省吾過去事蹟，指張省吾曾因「一清專案」與高市前議副議長蔡松雄入獄，還曾在擔任高雄市議員石，涉入議會議長賄選案等，還指張峻榕靠著父親庇蔭，成立工程公司取得農田水利署標案等。

今張峻榕不滿父親胡亂遭指有「黑道」背景，在民進黨立委林岱樺、律師陪同下，到地檢署按鈴告網媒加重誹謗。

張峻榕說，他父親一生清廉，從未因犯罪入獄，遑論因「一清專案」服刑，媒體所提的內容全是子虛烏有，惡意栽贓；另外，他父親擔任4屆市議員，當時調查父親與議長賄選案並無關聯，起訴書通篇未見父親名諱，且法院已判決終結，可證明他父親從未涉案，至於標案他也是透過公開招標取得，一切依照相關法令與程序，絕對沒有特殊禮遇。

張峻榕說，他父親從政清白，16年資歷服務1.8萬多件選民服務，做了許多善事，媒體未經查證就報導，不僅混淆視聽，也傷害父親名譽；今林岱樺特別撥空聲援張峻榕，指張初入政壇就遭媒體抹黑，因此力挺他提告。

張峻榕委任律師楊譜諺補充，張省吾前議員一生從未因案入獄，媒體未經查證報導，對於張峻榕、張省吾等人已構成刑事加重誹謗罪，今未維護兩人權益，向雄檢遞狀提告。

80歲張省吾1994年以無黨籍身分當選高雄市議員，連選連任4屆，2010年爭取第5次連任時，卻僅以數百票之差成落選頭。

地方人士說，張為人客氣，備受大家敬重，雖然離開政壇一段時間，但早期累積下的服務口碑，在鼓山舊部落仍有一定影響力。