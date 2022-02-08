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鄭照新接台中新聞局長 何欣純：盧秀燕「著急」連任之路

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立委何欣純認為，台中市政府發布新任新聞局長由高雄市新聞局前局長鄭照新接任，是市長盧秀燕在「著急」她的連任之路。圖／取自何欣純臉書
民進黨立委何欣純認為，台中市政府發布新任新聞局長由高雄市新聞局前局長鄭照新接任，是市長盧秀燕在「著急」她的連任之路。圖／取自何欣純臉書

春節過後，年底縣市長選舉的熱度也明顯增溫，民進黨除了立法院副院長蔡其昌已在各地遍掛看板，參選下屆台中市長的意圖明顯，女性代表性人物、立委何欣純今天也不諱言正努力勤跑各地，有信心打好這一戰。

對於台中市政府發布新任新聞局長由高雄市新聞局前局長鄭照新接任，並兼任市府發言人，何欣純笑說，這明顯是為了盧秀燕連任的布局，因為鄭看起來比較像戰鬥部隊，盧秀燕在「著急」她的連任之路。

她說，鄭照新多年前一度參選和她同選區的市議員，當時就認識，後來在立法院也常碰到、會聊天，他的戰鬥力強，這幾年是大家都觀察到的，不管是上政論節目或是為國民黨政策辯論，以及經營網路上確實戰鬥力是比較強的。

但是，何欣純認為，市政不單是換換發言人就可以的，以大台中目前是全台第二大城市，應有更遠大規畫，但目前所看到的一些規畫都是在胡志強或林佳龍時代所做的，盧秀燕只是跟著收尾，但這幾年人口一直進來，我們應把台中未來10年、20年，甚至是是30年的想像放在市政規畫裡。

例如交通，像是捷運本已慢了10幾20年了，為什麼現在執行力還是那麼的差，藍線現在又要變更，又要拖上3、5年，還要再經行政院核定，不知要等到何時？且現在捷運設站又被吵成這個樣子，她覺得捷運這麼重大的交通案子，不應該拖拖拉拉。

何欣純說，盧秀燕無法再迴避這些事，這3年已給她時間和機會，但她並未對山、海、屯原市區有過規畫或遠見，都是執行以往胡志強和林佳龍已定案的建設案和預算。

何欣純 盧秀燕 捷運

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