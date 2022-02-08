被點名角逐縣市長 陳時中、王美花、陳吉仲回應了

九合一選舉年底登場，各陣營加緊腳步布局，多位政務官也被點名參選。行政院今舉行記者會宣布鬆綁福島五縣食品進口管制，與會的衛福部長陳時中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲皆回應，以政務為重。

「鏡週刊」報導，民進黨內部將在年底組成一支「會做事連線」戰隊，主打綠色執政。陳時中除了台北之外，新北、桃園都在討論之列，王美花可能選彰化縣長，陳吉仲則有望參選雲林縣。

陳時中表示，昨天的訪問與其說是表態要選舉，不如說是「表態不選舉」，他的態度很清楚，「我是政務官，也是中央流行疫情指揮官，」一切以政務為重，心無旁騖，相關政務沒有告一段落，絕不會有其他思考。

王美花表示，經濟部也是忙碌的部會，選舉的事她沒有意願、也沒有規畫。陳吉仲則說，如果無法在農業部門有所貢獻，就應該離開這個地方，不如回到學校。也曾被點名參選的行政院發言人羅秉成則在記者會現場自嘲「所以沒有要我回答，直接跳過去？」