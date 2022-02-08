快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

管爺來了！文大新董事會揮別陰霾 頂大派、師範聯大派共治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被點名角逐縣市長 陳時中、王美花、陳吉仲回應了

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

九合一選舉年底登場，各陣營加緊腳步布局，多位政務官也被點名參選。行政院今舉行記者會宣布鬆綁福島五縣食品進口管制，與會的衛福部長陳時中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲皆回應，以政務為重。

「鏡週刊」報導，民進黨內部將在年底組成一支「會做事連線」戰隊，主打綠色執政。陳時中除了台北之外，新北、桃園都在討論之列，王美花可能選彰化縣長，陳吉仲則有望參選雲林縣。

陳時中表示，昨天的訪問與其說是表態要選舉，不如說是「表態不選舉」，他的態度很清楚，「我是政務官，也是中央流行疫情指揮官，」一切以政務為重，心無旁騖，相關政務沒有告一段落，絕不會有其他思考。

王美花表示，經濟部也是忙碌的部會，選舉的事她沒有意願、也沒有規畫。陳吉仲則說，如果無法在農業部門有所貢獻，就應該離開這個地方，不如回到學校。也曾被點名參選的行政院發言人羅秉成則在記者會現場自嘲「所以沒有要我回答，直接跳過去？」

九合一選舉 王美花 陳吉仲

延伸閱讀

首度鬆口「不排斥選台北市長」 陳時中受訪透露：但最重要是防疫

境管鬆綁規劃 商務客先放行

傳將開放福島食品 陳時中：相關食品走向正常化

政治人物續禁跑攤 陳宗彥：至少到元宵節

相關新聞

國民黨提名更多年輕人參選 只做一半就準備收工了？

針對年底選舉，國民黨打算提名更多年輕人參選，但這件事只做對了一半。若無法提供參選人更多的支援，幫忙和青年世代通氣，恐怕只會消耗更多年輕人的熱情。...

吳釗燮與瓜地馬拉外長通話 重申台瓜友好邦誼 

外交部長吳釗燮今與友邦瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與...

謝國樑：若當選基隆市長 訂自治法令等方案落實管理

行政院今天宣布開放日本福島食品，基隆市長參選人、小愛爸爸謝國樑表示，開放核食讓民衆無法接受，政府只用行政命令就開放核食，...

你給我記者 EP48｜特派出任務！出國採訪就像出去玩？氣候變遷一紙協議，台灣有危機

史上最長45天英國出差像出去玩？喔不！報社長官「嗷嗷待哺」等稿，還得避開染疫風險，聽2位特派記者如何度過刺激45天。 去年11月召開的氣候變遷大會（COP26），還記得讓主席落淚的《格拉斯哥氣候協定》嗎？一簽下去台灣就得皮繃緊了，因為政府的減碳與能源政策，不只大落後，還背道而馳…

蔡政府春節後急宣布開放核食 國民黨團：完全選舉考量

春節連假結束第二天，行政院上午宣布將開放日本福島等五縣市核災區食品進口。國民黨團副書記長吳怡玎上午表示，再過一周國際原子...

新北傳「部長」對戰「署長」？ 侯友宜強調務實做市政

民進黨傳出讓內政部長參選下屆新北市長，現任市長侯友宜表示，自己最重要是把握每一天，好好且務實的把市政做好，他感謝市府團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。