鄭照新今上任 台中綠議員砲轟「找來會吵架的人」

台中市政府改組，新聞局長換將，並新設雙發言人制，盧秀燕戰鬥團隊成型。新任新聞局長鄭照新今布達，巿議會民進黨團認為這是選舉布局，國民黨團則認為兩位發言人內外分工。

鄭照新受訪指出，與其說是「戰鬥團隊」他認為應是「奮鬥團隊」未來將廣蒐市民關切事務，精準傳達市府政策，他曾任高雄新聞局長，現在來到台中「對城市的愛沒有分別心！」

鄭照新對盧秀燕徵詢過程三緘其口，他僅表示很榮幸。媒體好奇他戴著「2022國慶口罩」，認為這項人事異動是為2022選舉布局，鄭照新四兩撥千斤，他說這是大家都會戴的口罩，不要想太多。與其說是戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊。

對新人事布局，市議會民進黨團總召江肇國表示，鄭照新局長過往給人印象強硬，擅長選舉攻防而非市政治理，「鄭上黃下」明顯是盧秀燕市長為了選舉的武裝部署。尤其在之前中二選區補選中，盧市長面對眾多市政質疑，毫無招架之力，只好找個能言善辯會吵架的人來當局長。市府過去三年執政成績貧乏，再做這種不為市政只求選舉的布局，恐令市民失望。

鄭照新表示，外界指人事安排是戰鬥團隊，不如說奮鬥團隊。新聞局將會如實反映民眾關切的需求，如實表達市政措施。