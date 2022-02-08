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鄭照新任新聞局長 蔡其昌：盧秀燕向韓國瑜、派系妥協
鄭照新今天上任台中市政府新聞局長，他曾是國民黨立委江啟臣的幕僚，也曾任高雄市前巿長韓國瑜的新聞局長，被視為民進黨可能推派的台中市長參選人之一的立法院副院長蔡其昌，其發言人翁杰今天表示，這是巿長盧秀燕選擇再次向韓國瑜與派系妥協的第一步，一點都不意外。
蔡其昌辦公室發言人翁杰表示，盧秀燕過去一再強調市政優先，還稱呼自己為「媽媽市長」，結果在重大治安事件與海線中二選舉時，都突顯其不沾鍋、切割他人的風格，負面的都推給別人，收割剪綵的一定少不了她，現在又找來韓國瑜的人馬支援，可想見接下來的台中又要烏煙瘴氣了。
立委江啟臣昨晚在臉書說，恭喜鄭照新出任台中市政府新聞局長，他肯定鄭照新將是適才適所，也感謝台中市長盧秀燕給鄭照新為民服務的機會。
江啟臣說，大家都知道，鄭照新曾長期在他的國會辦公室服務，後來也曾任高雄市新聞局長、文傳會副主委等黨公職，履歷完整、歷練豐富，相當熟捻民意趨向，江啟臣說，鄭照新這次回到台中，絕對適才適所。
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