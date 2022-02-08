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首度鬆口「不排斥選台北市長」 陳時中受訪透露：但最重要是防疫

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自《寶島聯播網》YouTube頻道
圖／截自《寶島聯播網》YouTube頻道

衛福部長陳時中昨天接受《寶島全世界》主持人鄭弘儀專訪，談春節年後防疫狀況，也被問到對參選台北市長想法如何。陳時中一反之前保守態度，首度鬆口表示「沒有絕對拒絕這件事」，但也隨後強調「現在最重要是把防疫作好，沒作好不會離開」。也透露民進黨內有人來探口風。但「人數很少」。

在節目中，鄭弘儀問陳時中「年底的台北市長的選戰，民進黨內對你的呼聲很高，你個人怎麼看」，陳時中表示仍會以防疫為優先「我有時候很豪邁，比如喝酒唱歌的時候，但我另外一部份很保守，我不是很喜歡還在作一件事的時候，就開始想以後的出路」、「防疫這件事情太大了，如果這件事沒作成功，其實我什麼都不想」、「這樣變成吃碗內看碗外，我現在沒有資格去分心想這件事」。

但陳時中對是否參選沒有說死，他最後也鬆口表示，「我也沒有絕對拒絕這件事，但現在這個時間最重要的事就是把防疫作好，這對我的人生也很有意義」。鄭弘儀也進一步追問何時才是「防疫告一個段落」，陳時中笑答他也不知道，但「時間到了就知道了」就像在走隧道一樣，看到出口的時候就知道了「在那之前不會想其他的事情」。

至於民進黨內勸進態度如何，是否已經有人和他接觸諮詢選台北市長？陳時中說「很少」，雖然有人來探口風，但他也是明確講現在最重要的事情還是防疫，是他人生裡很重要的一個工作，這個事情沒作成功以前不作他想。

陳時中 民進黨 北市

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