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【專家之眼】洪秀柱冬奧行傳達出的中共矛盾敘事

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋5日在北京會見前來出席北京冬奧會開幕式的前中國國民黨主席洪秀柱，雙方以長桌對話形式留影。圖／陸媒央視
中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋5日在北京會見前來出席北京冬奧會開幕式的前中國國民黨主席洪秀柱，雙方以長桌對話形式留影。圖／陸媒央視

最近中共趁冬奧與過年氣氛，傳達對台政策訊息。但是相關訊息矛盾，如果政策目的是想團結多數台人，恐怕是大打折扣，甚至是徒勞無功的。

首先是中共邀訪洪秀柱參加冬奧的敘事。洪此次破格經冬奧的閉環管理系統，去北京出席冬奧開幕式，看來中共需要她配合演出，傳達某些訊息。訊息是什麼？中共全國政協主席汪洋與洪的會面「說」得清楚，就是中共亟盼與台灣各黨派、團體與人士展開對話溝通及民主協商。

這是只有洪才能扮演的功能。因為按理說，過去藍營領導人去北京，即便是榮譽主席，只要代表黨，也是跟中共總書記對等會面，汪的全國政協主席身分，過去多只是代表中共宴請訪問團。現在洪是一介平民，汪不一定要見，要見也應該沒什麼深入對談需要，如果是用老朋友理由見，場合用「ㄇ」字型排位閒談即可，但雙方卻搞成兩個長桌談判對話形式留影，這似乎是中共想要藉洪的前國民黨主席身分與汪的正式會面，傳達與台各黨派對談協商的印象。

對照港媒稱中共的兩岸融合統一規劃，已經從經社融合發展，向公共治理體系的融合治理推進之說，此次會面緣由就更清楚了。文中並稱「台胞台企將更廣泛、深入參與到大陸治理體系之中，包括民主協商、決策、管理、監督等全過程人民民主多個環節之中」，恐怕可以想像，未來中共將在力所能及的地區，單邊拉願意配合的台人推動公共基礎設施、公共資源、公共服務等治理要素的融合，好示範給台人看中共對台一國兩制如何實踐。

然而，相關各方傳達的訊息卻有矛盾之處。在解放軍機艦不斷繞台之際，中共推動對話協商或融合治理事倍功半。而維持交流溝通雖是必要之舉，但在疫情中難得破格的交流場合，卻只是行禮如儀，講中共想聽的話，這或許是客人的禮貌，卻無法彰顯對等的安排。

關注兩岸交流的力量，應該要在美陸對抗的棋局中，致力於促進理解、引出兩岸和平善念，用學術話語來說，就是要區分出鷹鴿派，並讓後者出頭，而不能在附和中淪為陪襯配角，這無助於夯實此難得一會的意義。

至於對岸一些謀求和平的智庫發言，也應該要更謹慎。例如最近有人批評「國民黨至今強調所謂一中各表的九二共識，與大陸強調一中原則和九二共識，認知上存在重大分歧」。這麼短短幾句話，讓人好奇1992年兩岸執政當局當初坐下來談的基礎是什麼。

而後面說「守住一中各表，就能守住所謂的中華民國，就能以拖拒統，並試圖拿來與大陸談判要價，這是不現實的」，又似乎抹煞中華民國存在的事實，但在其他追求和平文章裡，又提到「只要台灣執政者希望改善兩岸關係，有誠意推動兩岸關係春暖花開，是不難找到重啟的鑰匙的，從台灣現行的憲政體制與法律規定中也不難找到依據與方法」。

蔡政府理應遵守中華民國憲政體制與法律規定，但這些文章前面卻說堅守中華民國憲政體制的國民黨不現實，不知讓人怎麼想。中共繼續連發這些矛盾訊息，未來恐怕只能在同溫層裡對話溝通及協商。怎樣在交流互動中辦好實事？真是兩岸共同要面對的課題啊。

中共 國民黨

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