【專家之眼】洪秀柱冬奧行傳達出的中共矛盾敘事

最近中共趁冬奧與過年氣氛，傳達對台政策訊息。但是相關訊息矛盾，如果政策目的是想團結多數台人，恐怕是大打折扣，甚至是徒勞無功的。

首先是中共邀訪洪秀柱參加冬奧的敘事。洪此次破格經冬奧的閉環管理系統，去北京出席冬奧開幕式，看來中共需要她配合演出，傳達某些訊息。訊息是什麼？中共全國政協主席汪洋與洪的會面「說」得清楚，就是中共亟盼與台灣各黨派、團體與人士展開對話溝通及民主協商。

這是只有洪才能扮演的功能。因為按理說，過去藍營領導人去北京，即便是榮譽主席，只要代表黨，也是跟中共總書記對等會面，汪的全國政協主席身分，過去多只是代表中共宴請訪問團。現在洪是一介平民，汪不一定要見，要見也應該沒什麼深入對談需要，如果是用老朋友理由見，場合用「ㄇ」字型排位閒談即可，但雙方卻搞成兩個長桌談判對話形式留影，這似乎是中共想要藉洪的前國民黨主席身分與汪的正式會面，傳達與台各黨派對談協商的印象。

對照港媒稱中共的兩岸融合統一規劃，已經從經社融合發展，向公共治理體系的融合治理推進之說，此次會面緣由就更清楚了。文中並稱「台胞台企將更廣泛、深入參與到大陸治理體系之中，包括民主協商、決策、管理、監督等全過程人民民主多個環節之中」，恐怕可以想像，未來中共將在力所能及的地區，單邊拉願意配合的台人推動公共基礎設施、公共資源、公共服務等治理要素的融合，好示範給台人看中共對台一國兩制如何實踐。

然而，相關各方傳達的訊息卻有矛盾之處。在解放軍機艦不斷繞台之際，中共推動對話協商或融合治理事倍功半。而維持交流溝通雖是必要之舉，但在疫情中難得破格的交流場合，卻只是行禮如儀，講中共想聽的話，這或許是客人的禮貌，卻無法彰顯對等的安排。

關注兩岸交流的力量，應該要在美陸對抗的棋局中，致力於促進理解、引出兩岸和平善念，用學術話語來說，就是要區分出鷹鴿派，並讓後者出頭，而不能在附和中淪為陪襯配角，這無助於夯實此難得一會的意義。

至於對岸一些謀求和平的智庫發言，也應該要更謹慎。例如最近有人批評「國民黨至今強調所謂一中各表的九二共識，與大陸強調一中原則和九二共識，認知上存在重大分歧」。這麼短短幾句話，讓人好奇1992年兩岸執政當局當初坐下來談的基礎是什麼。

而後面說「守住一中各表，就能守住所謂的中華民國，就能以拖拒統，並試圖拿來與大陸談判要價，這是不現實的」，又似乎抹煞中華民國存在的事實，但在其他追求和平文章裡，又提到「只要台灣執政者希望改善兩岸關係，有誠意推動兩岸關係春暖花開，是不難找到重啟的鑰匙的，從台灣現行的憲政體制與法律規定中也不難找到依據與方法」。

蔡政府理應遵守中華民國憲政體制與法律規定，但這些文章前面卻說堅守中華民國憲政體制的國民黨不現實，不知讓人怎麼想。中共繼續連發這些矛盾訊息，未來恐怕只能在同溫層裡對話溝通及協商。怎樣在交流互動中辦好實事？真是兩岸共同要面對的課題啊。