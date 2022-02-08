【專家之眼】駐美代表處更名將引發滔天巨浪？

17天的北京冬奧運動會已隆重開幕，約有三千名運動員參加，盛況空前，之後冬季殘奧會也將於3月上旬舉行，北京成為世界上唯一舉辦夏冬兩季雙奧運的城市，中國大陸再度成為世界目光的焦點。但在當前疫情肆虐與風雲詭譎的國際氛圍當中，此次冬奧確實可以看出一些大國博弈的軌跡。

首先，中方舉辦單位花費39億美元，結合人工智慧與機器人等高科技，創造了絕美的開幕式，萬紫千紅，令人拍案稱奇。還有運動選手的生活與競技環境，既達絕高的防疫標準，又可節能節約與迅速服務，比如供餐的廚房與餐廳，內外全部自動化作業，完全排除人與人的接觸，且運動員和官員都在嚴格管理的泡沫內活動，試圖阻止任何傳播，確實令人驚艷。

相對的，以美國為首的西方世界，比如英國和加拿大等11個國家，以人權問題為藉口，宣布了外交抵制冬奧，卻仍都派出了運動員參賽。另有紐西蘭與奧地利等9國也沒有派出政府代表，但理由是新冠疫情。日本也表示不會派部長參加奧運會，但派出奧運官員，卻未聲明理由。而法國一直反對抵制冬奧，馬克宏總統曾表示，不應將體育政治化。

早在2021年7月，歐洲議會通過了一項不具約束力的決議，呼籲外交官員抵制中國的奧運會，世界各地也出現了人權活動人士反對北京奧運會的抗議活動。但仍有約20位國家與政府領導人出席此次開幕式，比如新加坡與波蘭等，還有聯合國秘書長古特雷斯和世界衛生組織總幹事譚德塞，總共90個參賽國政府中的大多數，都選擇不加入外交抵制的行列。

由此可知，美國雖然登高一呼，但響應者甚為有限，其餘非西方國家卻都積極參與，雖然不乏一些西方所認定的非民主國家。而其中最為突出的領導人就是俄羅斯總統普亭，兩個陣營的分化日趨明顯，若以國家或人口數來計算，西方世界確實還要略遜一籌。

而此次普亭的北京之行，正值俄國與美國及其盟國的緊張局勢升高之際，西方國家擔心俄羅斯入侵烏克蘭的憂慮未減。此次中俄領導人發表了一份長達五千餘字的聯合聲明，討論了地區和全球的關鍵問題，還簽訂了一系列能源與貿易協定。

俄羅斯重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，並反對台獨。雙方還特別反對美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS），以及北約向東擴張，展現中俄緊密聯合抗美的立場，針對性極高。

但就在普亭訪中的前一日，美國參眾兩院提出法案，要求美國國務卿必須就台灣在華府的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事進行諮商。目前不僅白宮印太事務協調官康貝爾支持，美國國家安全會議和國務院亞洲事務官員也都首肯。一旦美國帶頭更名成功，其他國家必將跟進，況且歐洲議會外交委員會在去年也有類似的議案，這勢必激怒北京並引起滔天巨浪。

綜上所述，此次冬奧熱鬧登場的背後，確實隱藏了可能爆發的劇烈風暴，而台灣正處於此一風暴的中心，以為更名案沒有後果，那就過於天真，切勿驕矜自喜，如何自處自保，才是吾等的核心關注。