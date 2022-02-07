朝野看缺蛋 藍批補貼緩不濟急 農委會慢半拍

農委會祭出補助措施盼解決缺蛋問題，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，農委會雖祭出補助措施，但產業界也有意見，蛋雞養成需要18周，時間這麼長，補貼恐緩不濟急，缺蛋問題早該解決，現在才補救，顯示農委會反應慢半拍；業者也擔心，未來補貼是不是常態化，以及對養雞產業的衝擊，都有待進一步檢驗。

民眾黨團幹事長張其祿表示，農產近年常出現物價飆漲問題，價格波動很大，以前完全無法想像，政府扮演維持供銷平衡的重要角色，應該正視結構性問題，若只是「治一下標」，未必能很快反映到消費者端。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，缺蛋是民生問題，近期已造成國人搶購潮，農委會應積極應對，補貼終究不是長期做法，應持續關注飼料原物料上漲趨勢，希望蛋農能夠有合理的利潤、同時也能讓市場供應更加穩定，農委會應全面檢討國內養雞環境及整體產業鏈，此外，對於禽流感之防範措施也應持續強化，盡早解決缺蛋問題。

民進黨立委王美惠指出，這次全台面臨蛋荒，除了受到氣溫變化產量下降及禽流感影響，主要是因國際玉米等原物料與航運費用持續上漲，連帶影響飼料成本增加，造成畜牧業衝擊。

王美惠表示，雖然農委會已啟動雞蛋調度平台，以滿足消費者需求，但雞蛋是民生必需品，農委會相關補助措施要快速並能到位，否則緩不濟急；農委會要確保滿足消費者都可以順利買得到蛋，不要造成民眾搶蛋的恐慌，雖然氣侯等因素較無法掌握，但無法滿足民生需要，是政府應檢討及承擔的。

民進黨立委陳亭妃肯定農委會用兩大措施穩定蛋的供需，認為短中期應該就會有效果，重點是讓大家在穩定的價格下買得到蛋，另外也不讓蛋農收益有任何影響，中期以進口雞蛋來補足供給，長期則是蛋雞回復原本產量；盼農委會這些政策工具，讓雞蛋趕快回到正常供應量。