綠營屏東縣長初選打得火熱 賴清德公開信推薦鍾佳濱

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委莊瑞雄在屏東縣街頭掛出與蔡英文總統賀年布條。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄在屏東縣街頭掛出與蔡英文總統賀年布條。記者劉星君／攝影

屏東縣長百里侯之爭競選激烈，民進黨立委鍾佳濱周春米、莊瑞雄爭取黨內初選名，鍾佳濱今發出，副總統賴清德推薦鍾佳濱的一封信，引發關注。立委周春米說，她的看板也有正副總統和閣揆合照，重點是爭取更多縣民支持。立委莊瑞雄說，他與蔡英文總統為黨、為台灣一起打拚，是多年來累積的革命情感，但總統、副總統都是公共財，不是派系、或各別家族的私用。

立委鍾佳濱今發出「賴清德副總統推薦鍾佳濱」一封信，賴清德除了提到他與鍾佳濱在修憲與廢除國大時，培養出深厚革命情感外，同時感佩鍾佳濱懷抱理想又勇於實踐，相信鍾佳濱的能力與歷練，推薦鍾佳濱給屏東縣民。

鍾佳濱說，感謝賴副總統的推薦與肯定，當年與賴副總統在國民大會一同為了「修憲」、「廢除國大」、「18歲公民權」等議題奮鬥的往事歷歷在目，未來他也將持續努力，帶著理想與經驗，為屏東繼續打拼。

鍾佳濱與周春米同屬新潮流系，周春米說，初選期間，參選人希望得到更多檯面上人物支持，就像莊委員也用小英總統人型立牌，她的看板除了自己個人外，也有蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與縣長潘孟安的五人合照看板。在這場初選中，每個人都不會放棄任何可能加分機會，最後還是要回歸重點，爭取更多縣民認同支持。

莊瑞雄說，選舉是一時的，價值是永遠的，他也認同鍾佳濱委員文宣「屏東人的縣長應該由屏東人自己決定」，鍾文宣也提過「屏東不需要台北派系命令，不要私相授受指定」，相信鍾不會因為選情弱勢就改變價值。「這次的選舉不是指定接班、不是派系支持，應該要讓屏東人決定」。

屏東縣長百里侯之爭競選激烈，民進黨立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄爭取黨內初選名，鍾佳濱今發出副總統賴清德推薦鍾佳濱的一封信。圖／鍾佳濱立委辦公室提供
屏東縣長百里侯之爭競選激烈，民進黨立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄爭取黨內初選名，鍾佳濱今發出副總統賴清德推薦鍾佳濱的一封信。圖／鍾佳濱立委辦公室提供
同屬新潮流系的立委周春米表示，她的看板也有正副總統和閣揆合照，重點是爭取更多縣民支持。圖／周春米立委辦公室提供
同屬新潮流系的立委周春米表示，她的看板也有正副總統和閣揆合照，重點是爭取更多縣民支持。圖／周春米立委辦公室提供

鍾佳濱 屏東縣 周春米

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