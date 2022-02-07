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攜手民眾黨挑戰陳其邁？蘇偉碩：我是台聯黨員

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
精神科醫師蘇偉碩（左）在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片
精神科醫師蘇偉碩（左）在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片

民眾黨秘書長謝立功今天接受網路節目專訪談年底縣市長選戰布局，提到曾與反萊劑醫師蘇偉碩接觸，指彼此理念相近，也語帶玄機說「結果如何要看他自己決心」。蘇偉碩表示，反萊劑行動、公投議題獲民眾黨夥伴相挺，不少人勸進他參選，參政勢必影響工作、家庭生活等，必須三思，他也自爆「自己是台聯黨終生黨員」。

蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，公投結束後，他回歸醫師本業，目前在高雄三民區、鳳山區身心科診所看診，他和妻子王文心博士持續關心空汙等議題，日前曾在台北開記者會，保持聲量與熱度，似有備戰意味。

傳蘇偉碩有意投入高雄市長選戰，與現任市長陳其邁上演「醫師對決」，或由妻子王文心參選三民區市議員。對此蘇偉碩回應，他和妻子對公共議題關懷不會停止，是否投入選戰要仔細評估，目前沒有參選規畫，他提到，3個孩子還在就學，老二今年要考大學，老三年考高中，都是需要陪伴的階段，家庭生計也是現實考量。

民眾黨中央委員林富男表示，高雄市長一役民眾黨是否參與，要看未來情勢而定，目前還沒有討論到具體人選。高雄市議員部分，傾向在每一選區都提名，三民、左楠、旗鼓鹽選區日前已公布提名人選，其他選區還在規畫或尋覓人才。

精神科醫師蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片
精神科醫師蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片
精神科醫師蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片
精神科醫師蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，圖為公投投票日，他和妻子王文心到投票所投票。本報資料照片

蘇偉碩 民眾黨 萊劑

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