聽新聞
test
0:00 / 0:00
攜手民眾黨挑戰陳其邁？蘇偉碩：我是台聯黨員
民眾黨秘書長謝立功今天接受網路節目專訪談年底縣市長選戰布局，提到曾與反萊劑醫師蘇偉碩接觸，指彼此理念相近，也語帶玄機說「結果如何要看他自己決心」。蘇偉碩表示，反萊劑行動、公投議題獲民眾黨夥伴相挺，不少人勸進他參選，參政勢必影響工作、家庭生活等，必須三思，他也自爆「自己是台聯黨終生黨員」。
蘇偉碩在反萊劑宣講、反萊豬公投打出全國知名度，公投結束後，他回歸醫師本業，目前在高雄三民區、鳳山區身心科診所看診，他和妻子王文心博士持續關心空汙等議題，日前曾在台北開記者會，保持聲量與熱度，似有備戰意味。
傳蘇偉碩有意投入高雄市長選戰，與現任市長陳其邁上演「醫師對決」，或由妻子王文心參選三民區市議員。對此蘇偉碩回應，他和妻子對公共議題關懷不會停止，是否投入選戰要仔細評估，目前沒有參選規畫，他提到，3個孩子還在就學，老二今年要考大學，老三年考高中，都是需要陪伴的階段，家庭生計也是現實考量。
民眾黨中央委員林富男表示，高雄市長一役民眾黨是否參與，要看未來情勢而定，目前還沒有討論到具體人選。高雄市議員部分，傾向在每一選區都提名，三民、左楠、旗鼓鹽選區日前已公布提名人選，其他選區還在規畫或尋覓人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言