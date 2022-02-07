外交部證實索馬利蘭外長率團訪台 將見蔡總統

外交部今晚證實，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）應我國政府邀請，於8日至12日率團來台訪問；這是瑞格薩2021年9月出任外長以來首度訪問台灣。

瑞格薩將在索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi、畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed陪同下訪台，外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，瑞格薩一行訪台期間將會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、海巡署長周美伍、外貿協會董事長黃志芳，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。

外交部表示，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；兩國於2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。